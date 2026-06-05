Le gouvernement est appelé à assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes en ligne

Les Amis des médias canadiens lancent une coalition pour exiger des mesures contre les méfaits en ligne

TORONTO, le 5 juin 2026 /CNW/ - En collaboration avec des partenaires de la société civile canadienne, le mouvement citoyen Les Amis des médias canadiens a lancé aujourd'hui une campagne nationale demandant au gouvernement fédéral de lutter contre les méfaits en ligne par le biais d'une loi qui responsabilise les géants du numérique quant au contenu diffusé sur leurs plateformes.

« Chaque fois qu'un Canadien ou Canadienne se connecte à une grande plateforme numérique, il ou elle prend un risque. Le risque d'être la cible de propos haineux et de harcèlement, d'être induit en erreur par de la désinformation ou, dans le cas de nos enfants, d'être exposés à du contenu ou à des personnes nuisibles, dans des espaces qui ne sont pas conçus pour assurer leur sécurité », déclare Raj Shoan, directeur général des Amis des médias canadiens. « On ne devrait pas demander à nos concitoyens, surtout les plus vulnérables d'entre nous, de se débrouiller seuls face à ces risques. Nous devons adopter des lois de bon sens qui responsabilisent ces plateformes quant aux environnements qu'elles créent. »

Cette campagne rassemble les organisations canadiennes suivantes, représentant des milliers d'intervenants des secteurs de la défense des droits de l'enfant et des médias :

Association canadienne des journalistes

Unplugged Canada

Chinese Canadian National Council for Social Justice (CCNC-SJ)

Médias d'Info Canada

Alliance Radios

Unifor

Dans une lettre ouverte adressée au ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, Marc Miller, et au ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, Evan Solomon, les partenaires de la coalition demandent au gouvernement :

D'adopter cette année une loi sur les méfaits en ligne, compte tenu de l'urgence de la situation;

De veiller à ce que cette loi comprenne des mesures de responsabilisation des plateformes rigoureuses et exécutoires, notamment pour lutter contre les contenus et les conceptions préjudiciables, la désinformation et les risques et méfaits propres aux enfants; et

De rencontrer sous peu les membres de la coalition et être à l'écoute des membres des communautés touchées, dont les pédiatres, les enseignants, les policiers, les parents et les familles, afin d'éclairer l'élaboration de cette loi et de s'assurer qu'elle reflète l'expérience et l'expertise de ceux qui travaillent directement dans les communautés concernées.

« Cette vaste coalition témoigne d'un consensus croissant au Canada : les méfaits en ligne ne sont plus seulement un problème technologique », ajoute Shoan. « Il s'agit d'un enjeu de sécurité publique, de santé publique et d'intégrité démocratique qui touche tous les Canadiens et Canadiennes. »

Pour lire la lettre et en savoir plus sur la campagne, consultez le site friends.ca/surete-en-ligne

Les Amis des médias canadiens sont un mouvement citoyen non partisan qui défend les voix canadiennes au sein de nos médias. De la radiodiffusion publique, à l'information, au divertissement, à la culture et au discours civil en ligne, nous travaillons à protéger et à défendre notre riche souveraineté culturelle ainsi que la démocratie saine qui en découle. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui ne reçoit aucun financement gouvernemental ni aucun don de la part de partis politiques ou d'entités réglementées par le CRTC.

SOURCE Friends of Canadian Media

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