Le gouvernement du Québec va de l'avant avec le prolongement de l'autoroute 73 en Beauce et devance le début des travaux

SAINT-GEORGES, QC, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme le prolongement de l'autoroute 73 ainsi que le devancement du début des travaux qui y sont associés. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les travaux consisteront en la construction d'une voie de contournement sur une distance de 7,5 km, au sud de la route 204 jusqu'à la route 173, au sud de la 208e Rue, à Saint-Georges. Cette route à deux voies aura des sorties prévues pour la 150e Rue et la 175e Rue. Il en résultera, pour les usagers, une sécurité accrue et une plus grande fluidité de la circulation sur le territoire de la ville, plus particulièrement à l'intersection des routes 173 et 204. Le ministère des Transports prépare actuellement l'avant-projet préliminaire.

L'Assemblée nationale ayant adopté le projet de loi déposé par la présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, visant à accélérer certains projets d'infrastructure, la première phase de réalisation des travaux pourra être devancée de trois ans et ainsi débuter en 2024, ce qui constitue un avantage considérable pour l'avancement de ce projet important pour Beauce-Sud et la Chaudière-Appalaches.

Citations

« Je suis heureux que notre gouvernement aille de l'avant avec le projet du prolongement de l'autoroute 73 au sud de Saint-Georges. Il faut favoriser une connexion directe et sécuritaire entre le Québec et le Maine. Grâce à ce nouveau tronçon, nos entreprises profiteront d'échanges commerciaux facilités avec le nord-est des États-Unis, ce qui représente un marché à fort potentiel pour la Beauce, la région de la Chaudière-Appalaches et le Québec. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le prolongement de l'autoroute Robert-Cliche permettra des déplacements plus fluides et sécuritaires vers la frontière américaine. Un meilleur accès engendrera d'excellentes occasions favorables aux plans économique et touristique. La réalisation de ces travaux va faciliter le développement de l'énorme potentiel de la région de la Chaudière-Appalaches. Je tiens à souligner le travail acharné du député de Beauce-Sud dans ce dossier. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Il s'agit d'une belle et grande journée pour la Beauce. Le prolongement de l'autoroute 73 par cette voie de 7,5 km va contourner complètement notre ville. Il s'agissait non seulement de notre objectif, mais également de la solution la plus rapide et la plus efficace pour détourner le trafic lourd de notre centre-ville. Aujourd'hui, notre gouvernement ouvre un nouveau chapitre et réitère son engagement à améliorer la circulation en Beauce. Ceci s'ajoute à notre annonce pour la synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Lacroix, à Saint-Georges, en 2021 et 2022. Cette annonce significative démontre que notre gouvernement passe à l'action et est à l'écoute des besoins des entreprises, des élus locaux et de mes concitoyennes et concitoyens de la Beauce. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Lanie Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Tél. : 418-690-5996; Patricia Dumas, Attachée de presse et conseillère politique, Bureau de circonscription du député de Beauce-Sud, Tél. : 418 226-4570; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724