Le gouvernement du Québec va de l'avant avec la reconstruction du pont de Bailleul et l'élargissement de la route 341, à L'Assomption

LAVAL, QC, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec et député de L'Assomption, M. François Legault, et le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annoncent le lancement d'un appel d'offres pour la reconstruction du pont de Bailleul et l'élargissement de la route 341, entre l'autoroute 40 et la route 344 (rang du Bas-de-L'Assomption Nord), à L'Assomption.

Grâce à l'adoption de la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, ce projet, très attendu par les citoyennes et les citoyens, se réalisera plus vite. À terme, il permettra d'améliorer la fluidité dans l'axe de la route 341 dans les secteurs de L'Assomption, de L'Épiphanie et de Repentigny.

Citations

« La route 341 est un axe routier important pour les gens de L'Assomption, et l'élargissement de celle-ci est nécessaire pour améliorer la fluidité des déplacements et la sécurité dans ce secteur fortement achalandé. Le lancement de ce nouvel appel d'offres démontre notre volonté ferme d'accélérer la concrétisation de projets bénéfiques qui contribueront non seulement à décongestionner la région métropolitaine, mais également à donner une meilleure qualité de vie aux familles. »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« On met les bouchées doubles pour relancer l'économie. On le sait, la congestion routière a des conséquences importantes sur celle-ci, et c'est un enjeu bien réel dans les banlieues de Montréal. Votre gouvernement est à l'écoute et en action afin d'améliorer l'état de nos routes. On répond aux besoins de la population tout en soutenant la croissance économique de L'Assomption, une ville en plein essor. On avance pour vous! »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« D'année en année, la pression s'accentue sur le réseau routier de l'est de la couronne nord et les déplacements entre les villes sont de plus en plus difficiles, particulièrement aux heures de pointe. C'est toujours une bonne nouvelle de voir avancer des projets comme celui-ci, qui sont des solutions concrètes à la congestion. »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

Faits saillants

La route 341 représente le corridor de déplacement principal pour la population des villes de L'Assomption, de L'Épiphanie et de Repentigny .

. Environ 18 900 véhicules, dont 12 % de véhicules lourds, traversent quotidiennement le pont de Bailleul, qui enjambe la rivière L'Assomption entre le rang du Bas-de-L'Assomption Sud et la route 344.

Des travaux de réparation, qui visent à prolonger la durée de vie de la structure jusqu'à sa reconstruction, sont en cours de réalisation et se poursuivront jusqu'à la saison estivale.

Le nouveau projet comprend :

l'élargissement de la route 341, entre l'autoroute 40 et la route 344 (rang du Bas-de-L'Assomption Nord), afin d'obtenir une configuration à quatre voies de circulation;



le réaménagement des intersections de la route 341 avec la route 344 et le rang du Bas-de-L'Assomption Sud;



la reconstruction du pont d'étagement de la route 341, au-dessus de l'autoroute 40, pour une configuration à quatre voies de circulation;



la reconstruction du pont de Bailleul, au-dessus de la rivière L'Assomption, en vue d'offrir une configuration à cinq voies de circulation.

Le mandat qui sera attribué concerne principalement la conception du projet. Il permettra l'élaboration de l'étude d'avant-projet ainsi que la préparation des plans et devis qui permettront de procéder ensuite aux appels d'offres pour la réalisation des travaux de construction.

Ce projet est inscrit à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, adoptée en décembre 2020.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451; Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724