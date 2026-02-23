Le gouvernement du Québec soutient un projet structurant pour renforcer la résilience et la compétitivité des entreprises de la région métropolitaine de Montréal

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce de Montréal Centre Sud Ouest (CCCSOM) est fière d'accueillir la ministre de l'Emploi, Mme Pascale Déry, pour l'annonce d'un financement de près de 568 000 $ dans le projet « Résilience et compétitivité des entreprises québécoises ». Cette initiative de concertation majeure, portée par la CCCSOM, a comme objectif de consolider l'emploi et d'accroître la compétitivité des entreprises grâce à une approche intégrée favorisant l'adaptation stratégique et la croissance des PME. Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

En collaboration des acteurs clés et experts du milieu, la CCCSOM pourra mettre en œuvre une démarche intégrée et concrète visant à :

Améliorer les pratiques et les compétences des gestionnaires en gestion des ressources humaines,

Développer les compétences des gestionnaires,

Optimiser les capacités de production grâce à l'intégration d'outils numériques favorisant la résilience des entreprises québécoises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME).

Sur le terrain, le projet se déploie en trois volets. Le premier est une collecte de données rigoureuse auprès des petites et moyennes entreprises (PME) implantées essentiellement sur le territoire de la CCCSOM, afin de cerner leurs besoins. Le rapport d'analyse de cette enquête, diffusée sur l'ensemble du territoire de la région métropolitaine de Montréal, guidera le deuxième volet : la formation des gestionnaires, laquelle sera assurée par le Cégep André-Laurendeau, partenaire stratégique du projet, qui développera et offrira des formations sur mesure répondant aux besoins identifiés lors de la phase d'analyse. Le dernier volet est l'accès aux entreprises à des capacités de production installées sur l'ensemble du territoire grâce à la bonification d'une plateforme d'accès numérique intégrée en collaboration avec le Centre de valorisation des données manufacturières (CVDM).

En parallèle, un accompagnement individuel adapté à la réalité des gestionnaires participants est inclus au projet. Cet important volet du projet sera réalisé en étroite collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale afin d'assurer un maillage efficace entre les entreprises et les gestionnaires participants, ainsi que les conseillers spécialisés et les programmes d'appui disponibles.

À terme, le projet « Résilience et compétitivité des entreprises québécoises » contribuera à renforcer la capacité d'adaptation des entreprises, à soutenir l'emploi et à positionner le Québec comme un pôle économique résilient et innovant.

Citations

« Le développement des compétences et la formation sont des leviers cruciaux pour améliorer notre productivité. Nos entreprises, et plus particulièrement nos PME, veulent être mieux outillées pour relever les nombreux défis qu'imposent le contexte économique incertain et les transformations importantes qu'on observe sur le marché du travail. Ce soutien financier à la Chambre de commerce de Montréal Centre Sud Ouest viendra renforcer la compétitivité de nos PME avec des solutions adaptées à leurs réalités. »

- Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous avons choisi d'agir. En unissant nos forces et en outillant concrètement les gestionnaires, nous renforçons la capacité des PME à performer, à s'adapter et à faire du Québec un moteur économique solide et durable. »

- Anne-Marie Lelièvre, directrice générale de la CCCSOM

Faits saillants

L'enquête par sondage sera réalisée exclusivement auprès des entreprises implantées sur le territoire de la CCCSOM. Un échantillonnage représentatif des entreprises sera appliqué pour sélectionner les entreprises participantes. Le rapport d'enquête sera diffusé auprès de l'ensemble de la région métropolitaine de Montréal.

Les formations sur mesure qui seront développées seront offertes à toutes les entreprises québécoises qui souhaitent y participer. Un soutien financier du gouvernement du Québec pourrait être offert, selon certaines conditions. Les entreprises intéressées sont invitées à contacter leur bureau de Services Québec pour plus d'information.

Cette initiative est soutenue financièrement grâce à la collaboration du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, du Conseil emploi métropole et de la Commission des partenaires du marché du travail.

Pour suivre l'avancement du projet et ne rien manquer, visitez :

https://www.cccsom.ca/fr/resilience-et-competitivite

À propos de la Chambre de commerce de Montréal Centre Sud Ouest | cccsom.ca

La Chambre de commerce de Montréal Centre Sud Ouest est un OBNL qui croit qu'en prenant soin de ses membres, elle veille à leur essor économique ainsi qu'au bien-être général de sa communauté d'affaires. Elle est fière de voir les entreprises ou organisations de sa communauté rayonner et grandir.

Sa mission est de doter la communauté d'affaires de son territoire d'un écosystème dynamique, qui permet aux entreprises, organismes et travailleurs autonomes d'aller à la rencontre les uns des autres, de s'entraider, de prospérer et de rayonner.

La CCCSOM est votre alliée pour voir grand!

