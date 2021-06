Le gouvernement du Québec soutient le Forum IA Québec afin d'assurer l'essor à l'international de l'écosystème québécois de l'intelligence artificielle

QUÉBEC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, annonce un appui financier de 200 000 $ à l'organisme Forum IA Québec afin de soutenir divers projets visant à assurer l'essor de l'écosystème québécois de l'intelligence artificielle (IA) à l'international.

L'aide octroyée par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) contribuera au développement d'outils, entre autres la création d'une vitrine internationale qui rassemblera toutes les informations utiles aux acteurs intéressés par l'IA québécois. Un portail fera la promotion de l'offre de solutions en IA provenant des entreprises québécoises.

Le MRIF s'inscrit ainsi dans une démarche collaborative à laquelle participent de nombreux partenaires provenant notamment des secteurs privé, gouvernemental, de l'enseignement et de l'entrepreneuriat.

Forum IA Québec est un organisme sans but lucratif créé dans la foulée du dévoilement de la Stratégie pour l'essor de l'écosystème québécois en intelligence artificielle, un document d'orientation commandé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Forum IA Québec a pour mission de faire de l'IA un levier de développement économique et social pour le Québec en assurant la concertation des acteurs du milieu, en menant des activités de réflexion stratégique et en favorisant le rayonnement de l'écosystème au Québec, au Canada et à l'étranger.

Citations :

« Étendre la visibilité de l'écosystème québécois en IA comporte plusieurs défis. Au cours des dernières années, le Québec s'est démarqué en devenant un pôle mondial en recherche et un acteur important de la réflexion sur l'IA responsable. Conjugué aux efforts de démarchage du réseau des représentations du Québec à l'étranger, ce partenariat avec Forum IA Québec permettra d'assurer que les enjeux liés à la promotion internationale et au développement de marchés étrangers demeurent une priorité. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Grâce à cet appui financier, nous serons en mesure de mieux faire connaître la proposition de valeur unique au monde de l'écosystème québécois en intelligence artificielle et, par le fait même, les produits et services de nos entreprises en IA au Québec, au Canada et à l'étranger. Le Québec est reconnu comme un pôle international en IA et ces projets nous permettront de faire rayonner encore plus notre expertise au-delà de nos frontières. »

Marie-Paule Jeansonne, présidente-directrice générale de Forum IA Québec

Faits saillants :

L'écosystème québécois en IA est riche de quelque 91 000 travailleurs qualifiés en technologies de l'information et des communications, répartis dans près de 5 000 organisations.

Il compte 9 000 étudiants inscrits à un programme universitaire spécialisé en intelligence artificielle et en traitement des données.

La renommée internationale de Montréal a permis à la métropole québécoise d'être sélectionnée pour recevoir un des deux centres d'expertise dans le cadre du Partenariat mondial en intelligence artificielle (PMIA).

