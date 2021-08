Le gouvernement du Québec souligne la Fête de l'Acadie - Plus de 170 000 $ en soutien en Atlantique et plus 855 000 $ partout au Canada

QUÉBEC,, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - À quelques jours du 15 août, le gouvernement du Québec est fier de souligner la Fête nationale de l'Acadie, un véritable moment festif pour tous les Acadiens et Acadiennes. Cette fête est l'occasion de célébrer avec fierté la culture et les racines acadiennes de nombreuses personnes de même que la langue française qu'elles font vivre au quotidien, partout au Canada, en particulier en Acadie, au Québec et ailleurs dans le monde.

D'ailleurs, grâce au Programme d'appui à la francophonie canadienne (PAFC), le gouvernement du Québec soutient cette vitalité : il finance de nombreux projets de collaboration entre les organismes du Québec et de l'Acadie. À titre d'exemple, depuis le 1er avril 2021, un montant de 170 575 $ a été distribué pour la tenue de 18 projets entre le Québec et les provinces atlantiques.

Au total, 60 projets entre le Québec et la francophonie canadienne ont été soutenus partout au Canada depuis le 1er avril 2021, pour un montant de 856 550 $.

La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, annonce d'ailleurs l'ouverture d'un deuxième appel à projets de partenariats du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'année 2021-2022.

Les organismes intéressés ont jusqu'au 29 septembre 2021, à minuit (heure normale de l'Est), pour déposer leur demande de subvention, pour des projets qui devront débuter entre le 1er novembre 2021 et le 31 mars 2022. Rappelons que ce programme a notamment pour objectifs de renforcer les liens avec les communautés francophones et de soutenir la promotion de la langue française, partout au Canada par le financement d'initiatives portées par des organismes du Québec et de la francophonie canadienne.

Les organismes du Québec et ceux d'ailleurs au Canada peuvent proposer leurs projets conjoints, quels que soient leurs secteurs d'intervention : aînés, culture, communications, condition féminine, développement économique, diversité et inclusion, éducation, environnement, immigration, jeunesse, justice, petite enfance ou santé.

Les projets présentés devront être adaptés, au moment de leur réalisation, aux consignes de la santé publique et au contexte de la pandémie de la COVID-19. Les demandeurs sont invités à présenter des solutions de rechange aux activités en personne au cas où la situation pandémique le requerrait, notamment par l'utilisation de la technologie.

Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes offrira une assistance technique par courriel, jusqu'à 17 h (heure normale de l'Est) à la date de tombée, à l'adresse suivante : [email protected].

Citation :

« Je profite de la Fête nationale des Acadiens et Acadiennes pour souligner et saluer ce qui nous unit. Je suis fière de voir le Programme d'appui à la francophonie canadienne financer autant de projets de collaboration entre organismes du Québec et de la francophonie canadienne. Voici un exemple de la nouvelle solidarité francophone, qui a été appelée par les participants du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes qui s'est tenu en juin dernier.

Nous vous invitons à soumettre vos demandes! Au fil des années, ce programme a permis de répondre à des besoins concrets exprimés par le Québec et les communautés francophones et acadiennes du Canada. Il encourage le jumelage, la collaboration et la tenue de projets inspirants et variés permettant de promouvoir et de soutenir la vie en français dans tout le Canada! »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Lien connexe :

Appel à projets n o 2 pour 2021-2022

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/volet-3.asp

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Renseignements: Source : Florent Tanlet, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Tél. : 418 265-1982; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520