Le gouvernement du Québec signe une entente de collaboration en matière de cybersécurité avec le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada

QUÉBEC, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a conclu une entente de collaboration avec le Centre de la sécurité des télécommunications du gouvernement fédéral. L'objectif principal de cette entente est d'augmenter la capacité défensive de l'administration publique québécoise en matière de cybersécurité, par le partage d'information et d'expertise.

Le Centre de la sécurité des télécommunications est responsable du renseignement d'origine électromagnétique étranger et des cyberopérations au gouvernement fédéral. Il relève directement du ministre de la Défense nationale, l'honorable Harjit Sajjan. L'institution joue également un rôle d'expert technique sur les questions de cybersécurité et pourra, à ce titre, appuyer le gouvernement du Québec. Concrètement, l'entente permettra ce dernier d'obtenir des renseignements sur des menaces afin de contrer les risques et de prévenir des dangers qui pourraient viser l'administration publique.

Cette entente est en adéquation avec la Politique gouvernementale de cybersécurité, déposée par le gouvernement du Québec en mars 2020. D'ailleurs, l'alliance stratégique qui découle de la signature de l'entente permettra de bonifier l'apport du Centre gouvernemental de cyberdéfense, une instance présente au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, qui a la responsabilité de coordonner la prise en charge des incidents de sécurité et des communications opérationnelles des organismes publics au Québec.

Citations :

« Le Canada est l'un des pays les plus branchés au monde, et il est important de pouvoir compter sur un cyberespace sécurisé pour garantir notre sécurité et notre prospérité. Ce partenariat avec le Québec est un autre exemple positif de la collaboration des organismes de sécurité et de renseignement nationaux avec nos partenaires provinciaux pour assurer la sécurité des Canadiens et de nos entreprises. Nous continuerons de veiller à assurer la protection du Canada contre les cybermenaces. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Cette entente est une excellente nouvelle pour notre gouvernement. Elle permettra au Québec et au Canada de renforcer leurs différents outils de cyberdéfense, et ce, dans l'intérêt des citoyennes et citoyens qui utilisent les services gouvernementaux en ligne et qui confient leurs renseignements personnels aux différents organismes publics. Pour la cybersécurité des Québécoises et des Québécois, les gouvernements ne doivent pas travailler en vase clos. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

« L'administration publique a le devoir de prendre tous les moyens nécessaires pour se protéger des cybermenaces, qui sont malheureusement de plus en plus sophistiquées. J'accueille donc l'entente avec le Centre de la sécurité des télécommunications avec enthousiasme. Je prévois des avancées technologiques pour le gouvernement du Québec au cours des prochaines années. Nous continuerons d'être proactifs et profiterons assurément de ce nouveau lien pour actualiser efficacement nos mécanismes de protection des informations sensibles sous notre responsabilité. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Renseignements: Sources : Centre de la sécurité des télécommunications, [email protected]; Nathalie St-Pierre, Conseillère politique - Responsable des relations médias, Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Tél. : 418 575-5872; Florent Tanlet, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 418 265-1982; Information : Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]