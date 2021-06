Le gouvernement du Québec sécurise davantage l'autoroute 40 entre Lavaltrie et L'Assomption

LAVAL, QC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, annoncent qu'un appel d'offres est en cours pour l'implantation d'un système dynamique d'alerte météoroutière sur l'autoroute 40, en direction ouest, entre Lavaltrie et L'Assomption.

Ce système améliorera la sécurité des usagers qui circulent sur ce tronçon de l'autoroute 40 en période hivernale et permettra de les avertir de certaines conditions météorologiques, et ce, de manière dynamique, au moyen de panneaux clignotants permanents.

Citations

« L'autoroute 40 est un axe routier primordial pour les déplacements non seulement dans la région de Lanaudière, mais également entre Montréal et Québec. Notre gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour renforcer la sécurité en période hivernale. Nous ne faisons aucun compromis sur la sécurité routière, et cette dernière mesure en est une preuve de plus. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'implantation prochaine de ce système d'alerte représente un avantage de taille pour les usagers de la route, car il leur permettra d'adapter leurs habitudes de conduite lorsque les conditions météorologiques changent brusquement. Les conditions routières sont parfois imprévisibles sur l'autoroute 40 en hiver, et cette nouvelle mesure permettra sans contredit d'améliorer la sécurité des Québécoises et des Québécois en les invitant à la prudence. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier

Faits saillants

Jusqu'à 44 000 véhicules circulent sur l'autoroute 40, en direction ouest, où des carambolages sont survenus en 2019 et en 2020.

en 2020. L'implantation d'un système dynamique d'alerte météoroutière destiné aux usagers s'ajoute à diverses mesures mises en place pour améliorer la sécurité sur ce tronçon de l'autoroute 40, en direction ouest, situé à l'est de la route 341, entre Lavaltrie et L'Assomption. Sur ce tronçon, des épisodes de forts vents causent parfois de la poudrerie, ce qui a des répercussions sur l'état de la chaussée et la visibilité en période hivernale. Parmi les mesures, notons :

et L'Assomption. Sur ce tronçon, des épisodes de forts vents causent parfois de la poudrerie, ce qui a des répercussions sur l'état de la chaussée et la visibilité en période hivernale. Parmi les mesures, notons : l'implantation d'un brise-vent végétal composé de près de 24 000 végétaux, un projet dont la réalisation se terminera au cours des prochaines semaines;



l'installation de clôtures brise-vent temporaires (jusqu'à ce que les végétaux atteignent leur pleine maturité);



l'ajout de 11 panneaux de signalisation permanents.

Les interventions prévues comprennent :

la construction et l'aménagement d'une station météoroutière;



la construction et l'aménagement d'une station de détection;



la construction et l'aménagement de deux sites d'alerte destinés aux usagers, composés de panneaux de signalisation latérale avec des clignotants et de composants connexes;



l'intégration de ces installations à un poste de contrôle à distance, lequel sera géré par le Ministère

L'appel d'offres en cours vise à trouver un entrepreneur pour réaliser les travaux, qui pourraient débuter à l'automne.

S'échelonnant sur une période de dix semaines, les travaux d'implantation de ce système réparti sur quatre sites distincts généreront peu d'entraves, principalement des fermetures d'accotement.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724