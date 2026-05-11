LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC RENFORCE LE SECTEUR : LE RÉMI SALUE UNE AVANCÉE SIGNIFICATIVE POUR LES FESTIVALS ET ÉVÉMEMENTS

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - À quelques semaines du début de la saison des festivals et événements, le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) se réjouit grandement de l'annonce de nouveaux investissements faits par le gouvernement du Québec au programme du ministère du Tourisme. Pour l'association, il s'agit vraiment d'une avancée significative dans le contexte difficile qui prévaut depuis quelques années et d'un geste fort en faveur du développement touristique et économique régional.

Déjà, au cours des dernières semaines, l'ensemble des festivals et événements soutenus ont reçu de la part de la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, une lettre les informant des sommes dont ils allaient bénéficier, via des ententes triennales. Compte tenu que l'enveloppe passe maintenant de 30 M$ à 35 M$ par année comme prévu au budget de 2025-2026 et ce, jusqu'en 2029-2030, des hausses ont été constatées un peu partout au Québec pour la plupart des quelque 200 événements estivaux et automnaux, de toutes tailles et de tous créneaux. D'autres suivront plus tard, à l'hiver et au printemps, pour compléter les premiers 27,3 M$ annoncés aujourd'hui.

Durement frappés successivement par la pandémie et une hausse vertigineuse de leurs coûts d'opération, les festivals et événements apprécient le programme du ministère du Tourisme, qui leur procure une aide au fonctionnement et non aux projets. En lien avec la performance touristique, le pourcentage d'aide varie, en tenant compte aussi d'autres facteurs comme l'éloignement des centres. Cette approche est complémentaire à celle du ministère du la Culture et des Communications qui, à travers la SODEC et le CALQ, soutient plutôt la diffusion de la culture québécoise.

En février 2025, le RÉMI avait fait valoir qu'il fallait statuer à l'avance sur l'enveloppe réservée au programme d'Aide aux festivals et événements touristiques pour 2026-2027 et les années suivantes afin de permettre un traitement normal des demandes, ce qui a été fait dans les derniers mois, avant la présentation du récent budget. L'association et ses membres en sont ravis puisque la prévisibilité est un facteur de succès dans le secteur. Rappelons que le programme d'Aide aux festivals et événements touristiques du ministère du Tourisme soutient annuellement quelque 300 festivals et événements de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec.

L'automne dernier, dans son rapport, la Table de travail mise en place par le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, soulignait que « le montant des subventions publiques ne suit pas toujours le rythme de la croissance des coûts et des dépenses dans le secteur festivalier, générant des tensions budgétaires importantes ». Depuis, le budget 2026-2027 a donné à la SODEC la marge de manœuvre pour reconduire les sommes existantes. L'augmentation annoncée au Tourisme s'avère être, dans les circonstances, un coup de pouce d'autant plus apprécié.

« Le ministère du Tourisme est un partenaire de premier plan qui reconfirme aujourd'hui toute son importance auprès de nombreux festivals et événements », rappelle le PDG du RÉMI, Martin Roy. « Le gouvernement du Québec comprend parfaitement que ces rendez-vous peuvent être, bien sûr, d'extraordinaires diffuseurs de la culture québécoise et que, par ailleurs, en vertu d'une autre grille d'analyse, ils peuvent constituer des moteurs touristiques dans toutes les villes et régions. Le RÉMI et ses membres sont fiers de participer, en partenariat, au développement économique régional du Québec. »

Le gouvernement fédéral doit aussi faire plus

Le RÉMI profite de l'occasion pour interpeller de nouveau le gouvernement fédéral, à l'instar de Vancouver et de Toronto qui l'ont récemment par la voie de leurs élus. Le Regroupmement l'invite notamment à soutenir le nouvel essor mondial du tourisme événementiel, dans le but d'accroitre à la fois le tourisme domestique et international, en créant un fonds ou un programme dédié à la croissance et à l'attractivité touristique des festivals et événements canadiens, en complément de ce qui est fait par Patrimoine canadien. C'est d'ailleurs l'objet d'un mémoire soumis au Comité permanent des Finances de la Chambre des communes par la coalition canadienne Festivals et événements majeurs Canada (FAME), au sein de laquelle œuvre le RÉMI.

Dans des rapports, Skift - une source réputée d'informations sur les voyages et l'hôtellerie dans le monde - a récemment noté l'émergence du « tourisme événementiel » comme facteur contribuant à la croissance du tourisme mondial.

Regroupant aujourd'hui une trentaine de membres actifs et affiliés représentant un chiffre d'affaires combiné de plus de 260 M$, le RÉMI est devenu un interlocuteur incontournable des gouvernements, un porte-parole dans la sphère publique, tout en étant un outil précieux de veille stratégique, d'information et de concertation pour ses membres. L'essor du RÉMI et le développement de ses membres durant le dernier quart de siècle sont étroitement liés à la personnalité du Québec comme destination festive et conviviale dans le monde, ainsi qu'à l'avènement ici d'une véritable industrie qui, dans sa suite, a créé tout un écosystème.

SOURCE Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI)

Personne-ressource pour les médias : Martin Roy, Président-directeur général, Regroupement des événements majeurs internationaux, [email protected]