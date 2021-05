Le gouvernement du Québec réitère l'importance de poser les gestes nécessaires pour limiter la présence de plomb dans l'eau

QUÉBEC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Benoit Charette, rappellent l'importance, pour les municipalités, d'élaborer leur plan municipal de réduction du plomb dans l'eau potable et l'entrée en vigueur de la mise à jour concernant le plomb dans le Règlement sur la qualité de l'eau potable.

En effet, en vue de se conformer à la nouvelle recommandation établie par Santé Canada, le Règlement sur la qualité de l'eau potable a été modifié pour faire passer la concentration maximale du plomb de 0,010 mg/L à 0,005 mg/L. Cette modification est entrée en vigueur le 25 mars dernier. Il est à noter que les municipalités peuvent recourir aux programmes d'aide du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour réaliser leurs travaux de remplacement des conduites d'eau municipales désuètes et profiter de l'occasion pour effectuer le remplacement des entrées de service municipales en plomb.

Rappelons que le MAMH et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ont collaboré à la mise au point de solutions et d'outils visant à aider les municipalités à limiter la présence de plomb dans leur eau potable. En prévision de l'élaboration et de la mise en œuvre de leur plan, les municipalités sont invitées à utiliser la trousse offerte depuis juin 2020 sur le site Web du MAMH de même que le guide produit par le MELCC, accessible sur son site Web.

Citations :

« Bien que la présence du plomb dans notre environnement ait considérablement diminué au cours des années au Québec, il demeure important de réduire autant que possible toute source d'exposition. C'est pourquoi les municipalités doivent élaborer et mettre en œuvre leur plan municipal de réduction du plomb dans l'eau potable en vue de retirer les entrées d'eau en plomb de leurs réseaux. Nous comprenons que le contexte sanitaire a rendu difficile la réalisation de certaines étapes préalables à l'élaboration ou à la mise en œuvre de ces plans. Toutefois, cet exercice demeure incontournable! Nous devons travailler de concert afin de remédier à la présence de plomb dans l'eau. J'invite d'ailleurs toutes les municipalités qui pourraient avoir des questions à contacter la direction régionale de mon ministère et je les remercie d'emblée pour les efforts qui seront déployés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« En établissant des normes de qualité de l'eau potable parmi les plus sécuritaires en Amérique du Nord, le gouvernement du Québec veut assurer une eau de qualité aux Québécoises et aux Québécois. L'abaissement de la norme concernant la concentration de plomb dans l'eau potable relève de cette préoccupation. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

