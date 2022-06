Le gouvernement du Québec prêt à adopter des innovations liées aux priorités et aux défis en santé

QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, annoncent que le gouvernement du Québec se donne les moyens pour accélérer les innovations dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). L'objectif est de mettre en valeur l'expertise et le savoir-faire des chercheurs et des entrepreneurs québécois.

Le gouvernement souhaite faciliter l'adoption des innovations en santé et améliorer le financement de projets porteurs en milieu de soins. Par ailleurs, des équipes vouées à l'évaluation des innovations en milieu réel seront mises en place afin de mettre à l'épreuve les projets soumis. Le gouvernement du Québec souhaite ainsi jouer un rôle de chef de file en matière d'innovation en santé et services sociaux afin de bâtir le système de santé de demain. C'est d'ailleurs un élément clé du Plan santé appuyé par la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025.

Structurer l'évaluation des innovations dans le RSSS

Le Réseau d'évaluation et de l'innovation en santé (REIS) viendra appuyer la création de six bureaux de l'innovation et renforcer leur capacité d'évaluation dans le RSSS. Il représente des investissements de plus de 4,4 millions de dollars pour des projets d'une valeur totale de 5,5 millions de dollars.

Fonds de soutien à l'innovation en santé et services sociaux (FSISSS)

Un financement direct de 6,6 millions de dollars a été alloué pour la réalisation de 28 projets innovants en milieu réel de soins sélectionnés dans les quatrième et cinquième appels de projets. L'objectif est de répondre à des défis pressants en santé, tels que la reprise des chirurgies, le maintien à domicile des personnes aînées, l'offre de services en santé mentale et les déficiences physiques, intellectuelles et le trouble du spectre de l'autisme.

Doté d'une enveloppe de 18 millions de dollars sur cinq ans, le FSISSS est un levier important mis en place dans le cadre de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2022 pour assister le Bureau de l'innovation dans la réalisation de son mandat. Il permet l'évaluation d'innovations en situation réelle de soins afin d'en démontrer la valeur pour les établissements du réseau public de la santé et des services sociaux du Québec.

Le gouvernement du Québec s'appuie sur l'organisme MEDTEQ+ pour la coordination de ces investissements. Découvrez les détails sur le site Web de MEDTEQ+ : medteq.ca.

Citations :

« Pour se transformer, le système de santé et de services sociaux doit relever le défi de l'innovation. Afin de trouver des remèdes encore plus efficaces, d'offrir des traitements novateurs aux patients et de favoriser des gains pour la pertinence clinique, notre Plan prévoit un appui renforcé à la recherche et à l'innovation. Nous entendons intensifier notre soutien aux innovations qui sont en lien direct avec les priorités et les défis actuels et à venir en santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Si on veut avoir un système de la santé performant, on doit miser sur les innovations d'ici. Avec les projets annoncés aujourd'hui, on fait appel au savoir-faire québécois pour régler des problèmes concrets du réseau. C'est avec des initiatives comme celle-ci qu'on stimule nos entrepreneurs et qu'on crée des solutions adaptées. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« En favorisant l'accès au réseau de la santé à travers ses programmes, MEDTEQ+ soutient et encourage les entreprises dans leur démarche d'intégration de l'innovation. Le FSISSS a ainsi permis en cinq ans de soutenir 99 projets innovants à acquérir des données probantes nécessaires à leur implantation opérationnelle et commerciale. Avec le REIS, MEDTEQ+ mise sur l'excellence et la collaboration en s'associant à un réseau qui favorisera la validation des technologies en milieu réel et offrira un accès privilégié aux innovations. »

Diane Côté, présidente-directrice générale de MEDTEQ+

Lien connexe :

Pour consulter les détails concernant le Fonds de soutien à l'innovation en santé et services sociaux (FSISSS) : fsisss.medteq.ca.

Pour obtenir plus d'information, consulter la salle de presse.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, 418 691-5650