Le gouvernement du Québec pose un geste concret démontrant que l'habitation est au cœur de ses priorités

QUÉBEC, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce la mise en place d'un sous-ministériat entièrement consacré à l'habitation au sein du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le mandat de ce sous-ministériat sera d'élaborer les orientations, les politiques et les programmes en matière d'habitation, ce qui permettra d'assurer un meilleur arrimage entre le domaine de l'habitation et ceux des infrastructures et de l'aménagement du territoire.

De son côté, la Société d'habitation du Québec (SHQ) conservera son mandat qui consiste à répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens ainsi qu'à aider les plus démunis et les personnes les plus vulnérables à se trouver un chez-soi. Par conséquent, elle continuera de mettre en œuvre et d'administrer les programmes gouvernementaux en habitation destinés à sa clientèle.

Soulignons que Mme Guylaine Marcoux agira à titre de sous-ministre adjointe au MAMH, alors que M. Jean-Pascal Bernier agira à titre de président-directeur général par intérim de la SHQ.

Ces changements permettront d'augmenter la cohérence et l'efficacité des interventions gouvernementales pour mieux répondre aux besoins sur le terrain.

« L'habitation a toujours été au cœur de nos priorités. En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je suis fière des actions entreprises par notre gouvernement. D'abord, nous avons investi près d'un milliard de dollars en habitation, jusqu'à présent. Aussi, nous avons adopté une loi visant entre autres à préserver le parc immobilier des copropriétés divises ainsi qu'à mieux protéger les acheteurs. Nous avons également livré ou nous nous apprêtons à livrer près de 6 000 unités de logements sociaux et abordables pour les familles dans le besoin. Enfin, nous avons signé une entente sans précédent, soit l'Entente Canada-Québec sur le logement. Aujourd'hui, en créant un sous-ministériat à l'habitation directement au sein de mon ministère, ce sont tous nos efforts qui seront plus efficaces, mieux arrimés, et ce, au bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Une soixantaine de membres du personnel de la SHQ relèveront désormais du MAMH, à compter du 7 décembre.

Ces personnes-ressources seront majoritairement responsables de l'élaboration des orientations stratégiques, des politiques et des programmes.

Les informations concernant les nominations aux emplois supérieurs sont disponibles au : https://www.emplois-superieurs.gouv.qc.ca/Nominations/Communique/2020-12-02.

