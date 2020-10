Le gouvernement du Québec partenaire de MTL connecte : La semaine numérique

MONTRÉAL, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Événement phare du Printemps numérique, MTL connecte : La semaine numérique se tient du 13 au 19 octobre. Le gouvernement du Québec confirme aujourd'hui son soutien et sa participation à cet événement entièrement en ligne et qui intègre cette année le 26e Symposium International sur l'Art Électronique.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable des Laurentides, Mme Nadine Girault, et le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Caire, sont heureux d'annoncer un soutien financier de près de 277 000 $ pour la tenue de l'événement.

Initialement prévue au printemps dernier, Mtl connecte : La semaine numérique a revu sa programmation pour présenter cet automne un événement 100 % en ligne. Réunissant de nombreux acteurs du secteur numérique en provenance du Québec et d'ailleurs, ce grand rendez-vous présentera plusieurs entretiens et conférences en plus de donner accès à ses participants à des pavillons thématiques favorisant le réseautage et le partage de connaissances. Mtl connecte accueillera cette année ISEA2020, un symposium international sur l'art, l'interactivité et les médias électroniques et numériques.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir cet événement qui contribue au rayonnement de Montréal et qui renforce sa position en tant que leader de la créativité numérique à l'international. Notre métropole se démarque grandement dans ce domaine de pointe et La semaine numérique est assurément une occasion de mettre en lumière toute notre expertise. D'ailleurs, je salue le travail de l'équipe du Printemps numérique qui fait preuve de créativité pour présenter une programmation entièrement virtuelle cette année. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre gouvernement est heureux de soutenir l'usage du numérique avec plusieurs mesures auxquelles se sont ajoutés des programmes conçus spécifiquement en réponse à la pandémie de COVID-19. Grâce à ces initiatives, le milieu culturel peut faire sa marque dans cet univers et permettre au Québec de profiter des nombreux avantages que recèle le numérique, tout en restant concurrentiel sur les marchés mondiaux. Soulignant à grands traits la collaboration entre le Québec et la France dans ce domaine, le rendez-vous de MTL connecte met en lumière le talent de nos chercheurs et créateurs québécois, en plus d'exposer ce qui se fait de plus dynamique sur le plan du numérique partout dans le monde. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Plus que jamais, l'intelligence artificielle et les technologies de l'information aident à maintenir nos relations dans le contexte de la pandémie, non seulement à l'international, mais également au Québec. MTL Connecte est une vitrine incomparable sur les possibilités qu'offre le numérique dans les domaines d'affaires actuels. Soutenues par notre réseau de représentations du Québec à l'étranger, les entreprises peuvent rayonner et prendre leur place sur les marchés internationaux. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable des Laurentides

« Ce rendez-vous met à l'honneur les possibilités infinies que procure le numérique. Il est plus essentiel que jamais de mettre en commun notre expertise et nos idées pour saisir toutes les occasions que présente le numérique. Pour notre gouvernement, malgré tous les défis qu'elle a entraînés, la crise sanitaire a fourni une occasion unique d'accélérer et d'optimiser le déploiement de la transformation numérique au sein du gouvernement. La Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023, qui est en plein déploiement, nous permet de maximiser l'efficience de l'État et d'améliorer sa prestation de service à la population. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a octroyé au Printemps numérique un montant de 200 000$ par le biais du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole afin de soutenir la tenue de Mtl connecte : La semaine numérique .

. Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) accorde une somme de 60 000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien aux activités 2020-2021 - Manifestation et présentation publique.

des arts et des lettres du Québec (CALQ) accorde une somme de 60 000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien aux activités 2020-2021 - Manifestation et présentation publique. Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie offre un soutien de 17 000 $ provenant du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée et une participation à une table-ronde de représentants des bureaux de Barcelone, Los Angeles , Munich et Tokyo .

