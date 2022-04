Le gouvernement du Québec octroie une subvention de 500 000 $ à Saint-Côme pour reconstruire un barrage

SAINT-CÔME, QC, le 1er avril 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 500 000 $ à la Municipalité de Saint-Côme, dans le cadre du Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN), pour des travaux de reconstruction du barrage situé à l'exutoire du lac Côme. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

L'ancien barrage situé à l'exutoire du lac Côme avait été construit en 1965 et ne respectait plus les normes actuelles en matière de sécurité des barrages. Le barrage reconstruit en 2021 est d'une hauteur de 8,66 mètres et mesure 47 mètres d'une rive à l'autre. De forte contenance, il a une capacité de retenue de 425 000 mètres cubes.

« Les barrages sont des structures aux fonctions multiples. Ils contribuent notamment, comme celui du lac Côme, au maintien d'un plan d'eau pour les activités récréatives, la villégiature et la protection contre les incendies. Il importe donc qu'ils soient conformes aux exigences de la Loi sur la sécurité des barrages. C'est pourquoi le gouvernement du Québec est heureux de soutenir financièrement plusieurs municipalités qui ont une telle infrastructure à leur charge, comme c'est le cas de Saint-Côme. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'entretien et la mise aux normes des barrages, notamment dans le contexte des changements climatiques, sont d'une importance primordiale. En veillant à la reconstruction de ce barrage à Saint-Côme, la Municipalité démontre qu'elle prend la sécurité de sa population à cœur. C'est avec plaisir que votre gouvernement appuie financièrement ce projet très important pour la région de Lanaudière et pour les citoyens de Berthier! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier

Le PAFMAN prévoit le soutien des municipalités québécoises de 50 000 habitants ou moins dans la mise aux normes de leurs barrages à forte contenance. Lancé en janvier 2019, il a d'abord permis d'octroyer plus de 5 M$ en aide financière pour 41 barrages dans 34 municipalités jusqu'en mars 2022. Reconduit jusqu'en 2023, il dispose maintenant d'une enveloppe budgétaire de 3,4 M$ pour l'exercice financier 2022-2023.

avril 2018, jusqu'à concurrence de 30 000 $. Il permet aussi le remboursement de 66 % du coût maximal admissible, payé depuis le 1 avril 2018, des travaux correctifs recommandés par l'étude d'évaluation de la sécurité (volet 2), et ce, jusqu'à concurrence de 500 000 $. La prochaine date de tombée pour les deux volets du PAFMAN est le 15 juin 2022.

