Le gouvernement du Québec octroie plus de 747 000 $ à la Municipalité de paroisse de Saint-Martin

« Notre gouvernement est fier d'accompagner Saint-Martin dans la réalisation de ces importants travaux. L'accès à des services publics de qualité dans nos municipalités demeure une priorité pour moi. L'aide annoncée va nettement contribuer à améliorer la qualité de vie de Saint-Martin, notamment en ce qui concerne les services incendie. Comme toujours, nous allons continuer d'être à l'écoute des besoins de notre population dans les 24 municipalités de Beauce-Sud. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« L'optimisation des infrastructures d'eau et la réfection des bâtiments municipaux sont essentielles à la création de milieux de vie prospères, durables et sécuritaires. Partout au Québec, notre gouvernement travaille en collaboration avec ses différents partenaires afin d'assurer la pérennité des infrastructures, et ce, au grand bénéfice des générations futures. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je me réjouis de cette annonce et des répercussions positives que ces travaux d'infrastructures entraîneront pour l'ensemble de la communauté de Saint-Martin. Ces actions démontrent bien que notre gouvernement est à l'œuvre pour répondre aux besoins des municipalités dans Chaudière-Appalaches. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires comme le gouvernement du Québec pour réaliser des travaux d'envergure. L'amélioration de nos infrastructures et de la qualité de vie de nos citoyens est une priorité pour le conseil municipal. L'aide financière nous permettra de poursuivre notre travail en gestion des infrastructures. »

Éric Giguère, maire de Saint-Martin

Faits saillants :

Une aide financière de 626 290 $ est accordée pour le remplacement des conduites d'eau grâce au Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU).

Une aide financière de 120 835 $ est octroyée pour la réfection de la caserne de pompiers grâce au Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens. En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 185 900 $.

octroyée pour la réfection de la caserne de pompiers grâce au Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens. En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 185 900 $. Les travaux à la caserne de pompiers incluent la réfection de la toiture, l'installation d'un nouvel escalier extérieur, la réparation de la dalle de béton extérieure et la finition des murs intérieurs.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

