Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,8 M$ à la Ville de Waterloo

WATERLOO, QC, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et du ministre des Transports, M. François Bonnardel, annonce une aide financière de 1 876 514 $ accordée à la Ville de Waterloo pour le renouvellement de conduites d'eau ainsi que pour la réfection de la rue Allen Est.

« Je me réjouis de cette annonce qui confirme que notre gouvernement est réellement à l'écoute des municipalités de Brome-Missisquoi. L'aide financière répond à un besoin important à Waterloo et réglera, entre autres, la problématique de l'eau de ruissellement qui perdurait depuis de nombreuses années. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

« La modernisation des infrastructures d'eau est une priorité pour notre gouvernement. Dès notre entrée en fonction, nous sommes passés de la parole aux actes en dévoilant la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025. Nous sommes fiers d'appuyer les municipalités dans la mise en place de mesures concrètes visant à protéger notre plus grande ressource naturelle. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Votre gouvernement est fier de soutenir les municipalités dans l'entretien et le développement de leur réseau routier local. L'aide financière accordée aujourd'hui pour la réfection de la rue Allen permettra aux résidents de Brome-Missisquoi de profiter d'une route plus sécuritaire et plus efficace. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Il était nécessaire de refaire les rues Eastern et Saint-Joseph, qui figuraient comme étant prioritaires dans notre plan d'intervention. Notre empreinte écologique se voit ainsi réduite, puisque les égouts pluviaux et sanitaires sont maintenant séparés, ce qui permet de réduire les surverses, sans compter que les infrastructures neuves permettent d'éviter les fuites dans le réseau d'aqueduc. Pour la rue Allen Est, en plus de refaire la fondation et le pavage, nous en avons profité pour ajouter un égout pluvial qui devrait grandement corriger le drainage de la rue. Un ponceau redimensionné a également été remplacé pour régler un problème d'inondation récurrent dans ce secteur. L'ajout de bornes incendie nous a aussi permis de bonifier notre protection incendie dans un secteur commercial. »

Jean-Marie Lachapelle, maire de la Ville de Waterloo

Faits saillants :

Une aide financière de 1 561 650 $ provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, a permis le remplacement de plusieurs tronçons de conduites d'eau potable, d'eaux usées et pluviales sous les rues Eastern et Saint-Joseph .

. Une aide financière de 314 864 $ provenant du Programme d'aide à la voirie locale - volet redressement des infrastructures locales, administré par le ministère des Transports, a permis la reconstruction de la rue Allen.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

