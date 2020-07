Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,2 M$ pour des projets d'infrastructures municipales dans Bellechasse

SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE, QC, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, sont fières d'annoncer qu'une aide financière gouvernementale de 1 282 800 $ est octroyée à trois municipalités de la circonscription de Bellechasse.

Une somme de 258 895 $ est accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) à la Municipalité de Lac-Etchemin pour la construction d'un nouvel entrepôt à abrasifs situé sur la rue Industrielle. Le bâtiment, dont la superstructure sera composée de bois et recouverte d'acier, aura une longueur approximative de 18 mètres, une largeur de 21 mètres et une façade complètement ouverte. La démolition du bâtiment actuel, des travaux d'excavation, de remblai et de drainage ainsi que la construction d'une rampe d'accès sont également prévus en préparation de ce projet.

De plus, une contribution de 600 000 $ est attribuée par le MAMH à la Municipalité de la paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland pour la réfection d'une canalisation souterraine dans le noyau villageois, qui regroupe la plupart des infrastructures publiques et parapubliques du territoire. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur soutient également ce projet en allouant un montant de 354 000 $ au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud pour le remplacement des canalisations pluviales à l'école du Bon-Vent.

Finalement, une aide financière de 99 905 $ est octroyée par le MAMH à la Municipalité de Saint-Nazaire-de-Dorchester pour la rénovation du complexe municipal. Plusieurs travaux extérieurs seront effectués pour mettre aux normes l'édifice, dont la réfection du mur de fondation, de la toiture, des portes et fenêtres et des entrées du bâtiment afin que ce dernier soit accessible pour tous. Le changement de la fournaise, de l'éclairage et des portes intérieures est aussi prévu.

Citations :

« Il faut le souligner, notre gouvernement travaille fort sur le terrain. Je suis heureuse d'affirmer, comme le prouve cette annonce, que nous sommes présents pour notre circonscription. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront aux citoyennes et aux citoyens de Bellechasse de bénéficier de bâtiments municipaux au goût du jour. Il s'agit là d'un exemple parmi plusieurs autres projets en infrastructures à venir. »



Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille

« En ces temps difficiles, il est plus qu'essentiel pour notre gouvernement de donner un nouveau souffle à l'économie du Québec. C'est notamment par des investissements dans les infrastructures municipales que notre gouvernement y participe. Ce genre d'investissements dans des projets locaux, comme le soutien annoncé aujourd'hui, démontrent que nous sommes en action auprès des municipalités, et ce, dans toutes les régions du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les infrastructures scolaires et municipales doivent être sécuritaires et en bon état. C'est pourquoi notre gouvernement continue d'investir massivement dans la rénovation de nos bâtiments. Les citoyennes et les citoyens de Bellechasse, comme partout au Québec, ont le droit d'avoir accès à des infrastructures de qualité et notre gouvernement agit en ce sens. C'est une excellente nouvelle non seulement pour les élèves, mais également pour les enseignants et pour tout le personnel scolaire. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Je me réjouis de ce soutien financier dans Bellechasse qui permettra d'offrir des infrastructures modernisées, assurant ainsi la sécurité de la population. Notre gouvernement investit partout au Québec afin d'encourager une relance de l'économie. Nous continuerons nos efforts pour favoriser le développement régional de la Chaudière-Appalaches. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

