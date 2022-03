Le gouvernement du Québec octroie 49 M$ à la Ville de Québec pour lutter contre les changements climatiques

QUÉBEC, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Après le dévoilement de son budget 2022-2023, le gouvernement du Québec a détaillé, ce lundi, l'aide de 49 M$ qu'il accorde à la Ville de Québec pour la soutenir dans ses efforts de lutte contre les changements climatiques. Ces nouvelles mesures, qui contribueront à l'atteinte de plusieurs objectifs du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), visent l'électrification des modes de transport, le remplacement de l'énergie fossile par des énergies renouvelables dans les bâtiments municipaux et la prévention des risques liés aux changements climatiques pour les citoyens.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce à Québec. Il se trouvait en compagnie de la députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, et du maire de Québec, M. Bruno Marchand.

En échange de la somme qui lui est accordée, la Ville s'est engagée à agir sur six grands fronts :

Mettre en œuvre une stratégie de décarbonisation du parc immobilier et soutenir la conversion des parcs immobiliers de la collectivité vers des énergies renouvelables;

Installer près de 100 bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques;

Accélérer la lutte contre les impacts des changements climatiques par la déminéralisation et le verdissement dans plus d'une soixantaine de projets;

S'outiller pour évaluer et choisir les actions climatiques les plus prometteuses;

Quantifier les émissions de gaz à effet de serre (GES);

Soutenir l'innovation et l'intégration de la lutte contre les changements climatiques dans le développement résidentiel.

L'aide financière accordée découle du Plan pour une économie verte 2030 et provient du Fonds d'électrification et de changements climatiques.

Citations :

« Les municipalités jouent un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques. Elles sont de précieuses alliées du gouvernement du Québec pour l'atteinte des objectifs climatiques qu'il s'est fixés. Je félicite la Ville de Québec pour son Plan de transition et d'action climatique 2021-2025 et lui souhaite tout le succès possible, car ses actions auront un effet significatif sur l'atteinte des cibles de tout le Québec en matière de transition climatique. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Avec ses quelque 550 000 citoyens et son statut de capitale nationale, la ville de Québec joue un rôle important dans la décarbonation, la résilience et la transition climatique du Québec tout entier. Je suis heureuse que son conseil municipal ait choisi de mobiliser la population, les commerces, les institutions et les industries qui occupent son territoire pour qu'ils participent à l'action climatique. Il s'agit d'une condition essentielle si nous voulons bâtir l'avenir sur des bases plus durables. Cette subvention de 49 M$ constitue un coup de pouce du gouvernement du Québec pour la réalisation de ses ambitions climatiques! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert

« La réduction des GES, les mesures d'adaptation aux changements climatiques et la protection de l'environnement font partie de mes priorités de députée de Jean-Talon et de mère de famille. Heureusement, je sais qu'il s'agit d'enjeux que la Ville de Québec prend également au sérieux. Son Plan de transition et d'action climatique 2021-2025 en témoigne. J'encourage en particulier la population et les entreprises de Jean-Talon à participer activement aux actions concrètes qui seront mises en œuvre par la Ville de Québec grâce au financement du gouvernement du Québec. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

« La lutte contre les changements climatiques est au cœur de nos actions au quotidien. Les gouvernements de proximité comme le nôtre jouent un rôle majeur dans cette lutte sans précédent pour laisser un avenir meilleur aux générations futures. Je suis très heureux de cette somme qui viendra consolider nos actions et donner une nouvelle impulsion à l'innovation environnementale. »

Bruno Marchand, maire de Québec

Fait saillant :

Lancé en novembre 2020, le PEV 2030 vise à réduire de 37,5 % d'ici 2030 les émissions de GES du Québec par rapport à leur niveau de 1990. Il place aussi le Québec sur la trajectoire de la carboneutralité pour 2050.

