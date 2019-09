Le gouvernement du Québec met en place de nouvelles mesures afin de soutenir les grands émetteurs industriels dans leur transition énergétique

QUÉBEC, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la poursuite du virage amorcé vers une économie plus sobre en carbone et plus efficace sur le plan énergétique, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, est fier d'annoncer aujourd'hui la bonification des programmes ÉcoPerformance et Technoclimat afin de soutenir la transition énergétique des grands émetteurs industriels.

Le programme Technoclimat comporte maintenant un nouveau volet afin d'appuyer spécifiquement des projets visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) des industries assujetties au Système de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre (SPEDE). Les entreprises et les organismes peuvent, dès maintenant, amorcer leurs démarches pour participer à l'appel à projets afin de bénéficier d'une aide financière pouvant atteindre jusqu'à 50 % des dépenses admissibles pour une somme maximale de 10 millions de dollars par projet.

De plus, un volet concernant l'implantation de grands projets industriels a été ajouté au programme ÉcoPerformance. Celui-ci vise à soutenir des projets d'implantation de mesures permettant de réduire les émissions de GES sur les sites industriels dont les investissements minimaux sont de 15 millions de dollars. L'aide financière peut atteindre jusqu'à 40 millions de dollars.

Soulignons également l'ajout d'un volet prescriptif au programme ÉcoPerformance afin de simplifier le processus de demande et ainsi d'en faciliter l'accès pour les petites et moyennes industries (PMI) ainsi que pour la clientèle des petits bâtiments commerciaux ou institutionnels qui souhaitent mettre en place des mesures simples, rapides et uniformes.

Citations :

« Avec cette annonce, notre gouvernement vient réaffirmer sa volonté de développer une économie moins dépendante des énergies fossiles. Il est important, non seulement de mettre en place des mesures incitatives financières pour assurer la transition énergétique du Québec, mais également de soutenir les entreprises qui posent des actions concrètes pour y contribuer. La bonification des programmes Technoclimat et ÉcoPerfomance vient renforcer notre plein appui aux grands émetteurs industriels afin qu'ils poursuivent l'amélioration de leur efficacité énergétique, et ce, tout en demeurant compétitifs. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le secteur industriel a un rôle important à jouer dans la transition climatique. Le marché du carbone et les différentes mesures d'accompagnement de ce secteur mises en place à ce jour ont permis de réaliser de nombreux projets porteurs pour les entreprises et l'économie du Québec. Avec les sommes additionnelles et les adaptations aux programmes annoncés aujourd'hui, le gouvernement vient renforcer la capacité des entreprises à réaliser des projets structurants pour leur compétitivité et simplifier l'accès aux programmes pour plusieurs projets et clientèles, favorisant ainsi l'implication des entreprises dans la création de modes de production plus durables. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Un comité interministériel a été formé pour trouver des solutions s'adressant aux grands émetteurs industriels assujettis au SPEDE afin de leur fournir des outils pour les aider à maintenir leur compétitivité.

Le premier appel à projets pour soutenir l'innovation en matière d'énergie et de réduction des émissions de GES spécifiquement pour les industries assujetties au SPEDE est en cours dans le cadre du programme Technoclimat. Les entreprises ont jusqu'au 30 novembre 2019 pour déposer une description préliminaire de projet. Par la suite, les entreprises invitées auront jusqu'au 31 mars 2020 pour déposer leur demande complète.

Liens connexes :

Pour connaître tous les détails de l'appel à projets : https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/innovation/programme/technoclimat/volet-pour-les-entreprises-assujetties-au-spede

Pour en savoir davantage sur les nouveautés du programme ÉcoPerfomance : https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperformance

Suivez le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles sur :

SOURCE Transition énergétique Québec

Renseignements: Claude Potvin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 418 643-7295

