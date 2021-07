Le gouvernement du Québec lance sa Stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Afin de profiter pleinement du potentiel de l'intelligence artificielle comme outil d'optimisation et de modernisation de ses processus, le gouvernement du Québec lance officiellement sa Stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique 2021-2026. L'annonce a été faite, aujourd'hui, par la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire. Le déploiement de la Stratégie permettra notamment à l'administration publique d'améliorer son efficience et d'innover dans sa prestation de services à la population, tout en assurant que l'intégration de l'intelligence artificielle se fera de façon éthique, sans compromis quant au respect de la vie privée et à la protection des renseignements personnels.

L'intelligence artificielle est déjà omniprésente dans la vie des gens et est intégrée à une multitude d'outils technologiques du quotidien, tels que les moteurs de recherche, les logiciels de diagnostic en santé et les algorithmes qui encadrent le fonctionnement des médias sociaux. L'administration publique souhaite tirer avantage de l'évolution rapide de l'intelligence artificielle pour accroître sa performance et son agilité. La mise en œuvre de la Stratégie lui permettra de cibler les meilleures possibilités d'amélioration des services publics et balisera les travaux pour que l'évolution des outils se fasse de façon responsable et sécuritaire. Des cadres juridiques et éthiques seront également élaborés afin que les actions gouvernementales en matière d'intelligence artificielle soient cohérentes et que les avancées ne se réalisent jamais au détriment des citoyennes et citoyens prestataires de services ni du personnel de l'administration publique.

L'application de la Stratégie se fera de façon itérative, en fonction des apprentissages. L'intégration optimale de l'intelligence artificielle permettra à l'administration de bien cerner les besoins de la population et de proposer une réponse en adéquation avec ces derniers. Des innovations sont à prévoir dans une multitude de domaines, tels que l'éducation et l'enseignement supérieur, la santé et les services sociaux, l'environnement et les transports.

« Notre gouvernement a de grandes ambitions en ce qui concerne la modernisation de l'administration publique. La Stratégie annoncée accélèrera les changements entamés par la transformation numérique gouvernementale. Je suis très enthousiaste à l'idée de mettre en marche notre plan rigoureux, éthique et innovant. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

du Conseil du trésor

« L'intelligence artificielle bouleverse les processus et modifie les notions que nous croyions immuables. Le Québec est mondialement reconnu comme un leader en matière d'intelligence artificielle. La présente Stratégie est d'ailleurs le fruit d'un travail de cocréation entre l'État et les acteurs de la société civile québécoise. Mon ambition est claire : faire du Québec un leader en numérique, créer l'économie durable basée sur les données et profiter de l'intelligence artificielle pour répondre adéquatement aux besoins de la population. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

