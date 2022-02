Le gouvernement du Québec lance les prix Pour un Québec sans racisme

QUÉBEC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de reconnaître l'exemplarité de personnes et d'organismes qui contribuent à faire progresser le Québec dans la voie d'une société sans racisme, le gouvernement annonce la création des prix Pour un Québec sans racisme. Nés d'une initiative du ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, ces prix sont l'occasion de valoriser les réalisations remarquables qui contribuent à mettre fin aux préjugés, à la discrimination et au racisme dans la société québécoise.

Cette nouvelle distinction officielle de l'État québécois se présentera sous forme de médailles remises aux lauréates et lauréats. Deux catégories distinctes sont prévues, soit les personnes et les organismes.

Les dossiers seront évalués par un jury en fonction, notamment, de la contribution à la lutte contre le racisme, de même que de la qualité des réalisations, de leurs retombées, de leur originalité et de leur pertinence. Pour être admissibles, les dossiers de candidature complets doivent être transmis, au plus tard, le 2 mars 2022, à l'adresse suivante : [email protected]. La remise des prix aura lieu au courant du mois de mars.

Consulter la page Web des prix Pour un Québec sans racisme pour avoir toute l'information nécessaire, notamment la manière de présenter une candidature.

Citation :

« Il est temps de reconnaître l'engagement remarquable et les réalisations de personnes et d'organismes sur les enjeux de société liés au racisme. C'est pourquoi je suis fier de lancer les prix Pour un Québec sans racisme. Avec ceux-ci, nous pourrons faire rayonner les initiatives qui favorisent la déconstruction des préjugés et qui contribuent à la culture du respect et du vivre-ensemble. L'invitation est lancée! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

