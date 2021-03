Le gouvernement du Québec lance les consultations publiques en vue du renouvellement de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne

QUÉBEC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les consultations publiques en ligne en vue de la nouvelle politique en matière de francophonie canadienne du gouvernement du Québec débutent aujourd'hui, annonce la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel. Elles visent à évaluer les attentes des Québécois et des francophones et francophiles d'ailleurs au Canada et à cerner les défis et les limites des interventions gouvernementales, communautaires et individuelles. Elles permettront également la collecte de pistes d'actions concrètes en faveur du rapprochement des francophones et francophiles de partout au Canada.

La première phase de consultation en ligne se déroulera du 15 mars au 15 avril 2021. Une seconde phase est prévue à l'été 2021, à la suite du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, qui aura lieu en juin. Les questions posées dans le cadre des consultations sont accessibles à partir de la plateforme en ligne du gouvernement du Québec.

Cette démarche est essentielle pour nourrir la prochaine politique du Québec en matière de francophonie canadienne. Sachant qu'il s'agit d'une priorité pour le gouvernement du Québec, la politique reposera sur des valeurs de solidarité, de justice, d'équité, de diversité et la collaboration grâce à des actions concrètes. La nouvelle politique comprendra, de surcroît, des mesures qui favoriseront encore davantage le rapprochement entre les Québécois et les francophones et francophiles d'ailleurs au Canada, d'où l'importance de faire participer la population dans le processus de consultation. Il est à noter que les idées des individus, des organismes, des entreprises et de tous les types d'établissements sont les bienvenues.

Citation :

« Les contributions des individus et des organismes qui interviendront, lors des consultations, alimenteront directement notre réflexion. Je vous invite à participer en grand nombre à ce processus. Nous souhaitons voir naitre des actions concrètes qui favoriseront une solidarité francophone renforcée au Canada. À tous ceux qui ont l'intention de soumettre leurs idées, je dis ceci : soyez créatifs! Nous voulons vous entendre. C'est en proposant des solutions innovantes que nous serons en mesure de créer des partenariats durables et porteurs de bénéfices mutuels pour tous les francophones. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

