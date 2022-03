Le gouvernement du Québec invite la population à [re]monter à bord du transport collectif

La pandémie et l'instauration de mesures sanitaires ont largement contribué, au cours des deux dernières années, à changer les habitudes de déplacement d'une part importante de la population québécoise en faveur de la voiture. Or, le transport collectif comporte de nombreux bénéfices tant sur les plans personnel et professionnel que sur les plans économique, environnemental et social. Il permet non seulement d'améliorer la qualité de vie, mais contribue aussi au développement économique en réduisant la congestion routière, en facilitant la mobilité et en limitant les frais de déplacement.

La campagne de sensibilisation met en lumière des passagères et passagers qui reprennent le fil de leur histoire avec leur mode de déplacement préféré, que ce soit le bus, le train ou le métro. Elle vise à valoriser les avantages que chacun d'entre eux tire du transport collectif, ainsi qu'à inciter les gens à [re]prendre de bonnes habitudes et à délaisser le voiturage en solo. La campagne se déploiera au cours des prochaines semaines à la télévision, à la radio, en affichage routier et sur le Web, dans les régions de Montréal et de Québec, ainsi que dans les villes de Sherbrooke, de Gatineau, de Trois-Rivières et de Saguenay.

Citations

« La pandémie a eu des répercussions sans précédent sur l'achalandage dans les réseaux de transport collectif du Québec. Pourtant, tout le monde peut tirer avantage du transport en commun, que ce soit pour trouver un meilleur équilibre et gagner en efficacité, pour avoir un mode de vie plus actif ou récupérer du temps pour soi, pour réduire son empreinte carbone ou encore économiser. C'est le temps de [re]monter à bord! »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je l'ai souligné à plusieurs reprises : le transport collectif est la solution la plus durable à la congestion routière et il demeure sécuritaire. Alors que les travailleuses et travailleurs retournent graduellement vers les tours du centre-ville de Montréal, je lance un appel en faveur de la reprise de bonnes habitudes en matière de déplacement. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les nombreux bénéfices à utiliser le transport collectif et obtenir des informations pratiques sur ce mode de déplacement, consultez la page Web de la campagne.

