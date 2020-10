MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les réseaux de transport du Québec pourront bientôt compter sur de nouvelles technologies innovantes pour améliorer la mobilité en milieu urbain. En effet, le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, alloue un financement de 5,6 millions de dollars pour la réalisation du projet Tangente AI visant à mettre au point une plateforme de données ouverte et participative destinée aux intervenants du secteur de la mobilité intelligente.

Tangente AI est l'un des trois projets mobilisateurs en intelligence en transport retenus par le gouvernement en vue de positionner le Québec en tant que leader dans le domaine des transports notamment de la mobilité et de la ville intelligente.

Le coût total du projet Tangente AI est estimé à 11,6 millions de dollars sur trois ans. Il sera réalisé par Buspas, KPI Digital et Enseicom avec la collaboration de diverses organisations offrant des services de transport de personnes dont la Société de transport de Laval.

De plus, plusieurs chercheurs d'universités québécoises, notamment de McGill, Concordia, Polytechnique Montréal, HEC Montréal, Université de Sherbrooke, UQAM et UQTR participeront au développement des méthodes et outils liés aux traitements des données. De ce fait, le projet impliquera une grande contribution de la part de la communauté scientifique.

Basé principalement sur la technologie de l'internet des objets (IdO ou IoT), le projet utilisera aux arrêts de bus, des appareils intelligents alimentés à l'énergie solaire, des capteurs intégrés capables de prendre des mesures dont l'affluence, la pollution atmosphérique et le bruit aux environs. Ces capteurs permettront de récupérer des données sur les conditions de mobilité des passagers, la circulation routière et l'environnement de la ville. Des applications Web pour opérateurs de réseaux de transport collectif, ainsi qu'une application mobile pour passagers seront aussi incluses dans ce projet.

Il s'agit d'une occasion unique pour ces organisations de démontrer les capacités des nouvelles technologies de l'IdO et de l'intelligence artificielle dans des applications de mobilité à l'échelle d'une ville entière.

Le projet a complété sa première phase à l'été 2020 si bien qu'un premier essai pilote sera réalisé, au début 2021. Celui-ci permettra de tester des capteurs sur une quarantaine d'arrêts de bus et abris-bus de la Société de transport de Laval.

Citation - « Le Québec est reconnu à travers le monde pour son génie technologique et ses avancées dans des domaines de pointe comme l'intelligence en transport. En combinant leurs efforts et leurs expertises, les entreprises partenaires de ce projet mobilisateur pourront développer de nouvelles solutions innovantes qui ont le potentiel de propulser le Québec au rang de chef de file dans ce secteur d'avenir. L'appui de notre gouvernement vient réaffirmer notre volonté de stimuler davantage les innovations et les investissements en intelligence en transport pour en faire l'une des sources de croissance et de prospérité de l'économie québécoise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Citation - « Ce partenariat s'inscrit en droite ligne avec notre philosophie d'entreprise, qui consiste à mettre l'innovation au cœur de nos actions afin d'améliorer l'expérience de nos clients. »

Éric Morasse, Président du C.A. de la Société de transport de Laval

Citation - « L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets dans nos activités est incontournable, ce projet nous permettra d'expérimenter avec ces outils aux possibilités infinies. »

Guy Picard, Directeur Général de la Société de transport de Laval

Citation - « Le rebond du transport collectif comme pour le transport aérien, passera indéniablement par une transformation majeure du parcours et de l'expérience client. Ce projet mobilisateur se veut être l'étincelle qui contribuera à dynamiser cette transformation. »

Pierre Bourbonnière, Vice Président, Marketing Innovation, BusPas, Projet Tangente AI

À propos de BusPas

BusPas est une nouvelle organisation mobilisatrice d'expert dans les domaines de la technologie et du transport collectif. L'objectif de BusPas est de créer de la valeur pour les organismes de transport et des relations durables, étroites et positives entre les passagers et les entreprises locales de transports publics. Fondée par des développeurs de logiciels de transport collectif, BusPas est une entreprise de développement dynamique déterminée à améliorer le transport collectif, tant pour les utilisateurs/clients que pour les agences de transport. Grâce aux technologies en nuage et mobiles, nous contribuons à rendre les transports publics aussi agréables que possible

https://buspas.com/

À propos de KPI Digital

KPI Digital offre une gamme complète de solutions d'analyse, de gestion des performances et de transformation du marketing numérique. L'organisation fournit des solutions qui aident les clients à améliorer leur processus de décision, à obtenir des résultats concrets et à obtenir un retour sur investissement.

https://kpidigital.com/

À propos de Enseicom

Fondé en 1982, Enseicom est considéré comme l'un des fabricants les plus influents de mobilier urbain, de panneaux-réclame, de structures d'affichage, et d'enseignes en Amérique du Nord. Leur équipe de dessinateurs graphiques et industriels est supervisée par des ingénieurs civils et structuraux. Ensemble, ils travaillent sur le design et le développement de produits de qualité et de durabilité supérieures tout en étant à la fine pointe de la technologie.

http://www.ensei.com/fr/

