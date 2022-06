Le gouvernement du Québec investit 450 000 $ pour répondre aux besoins des personnes itinérantes de Val-d'Or

QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Un montant de 450 000$ est investi par le gouvernement du Québec pour maintenir un site d'hébergement non-traditionnel à l'intention des personnes en situation d'itinérance dans la région de Val-d'Or. Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'organisme communautaire La Piaule de Val-d'Or est responsable de la gestion du site, qui offre de l'hébergement d'urgence sur une base régulière sur le territoire de la Vallée-de-L'Or. Le projet est également soutenu par le comité stratégique en itinérance de Val-d'Or. Le financement annoncé permettra notamment d'assurer la disponibilité de places pour répondre aux besoins de la clientèle, tout en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur depuis le début de la pandémie de la COVID-19.

Dans le cadre de cette entente de financement, un montant de 450 000 $ a été réparti entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue et l'organisme La Piaule pour l'année 2021-2022 pour l'opération des services offerts aux personnes en situation d'itinérance dans la région. Pour les années subséquentes, le montant total sera versé à l'organisme communautaire par l'entremise d'une entente de services.

Citations :

« À travers cette entente de financement, notre gouvernement s'assure que les services d'hébergement d'urgence mis en place pour assister la population itinérante de Val-d'Or demeurent accessibles malgré certaines contraintes inattendues amenées par la pandémie. J'ai espoir que notre soutien fera une différence tangible pour les personnes dans le besoin dans la région, et qu'elles pourront à présent compter sur des services fiables en toutes circonstances. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Le financement annoncé aura des répercussions concrètes pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent ce site d'hébergement dans la région de Val-d'Or. Combattre l'itinérance et répondre à l'ensemble des besoins des personnes dans cette situation sont des priorités, et nous sommes en action sur plusieurs plans afin de mieux les soutenir et les aider à se sortir de ce cycle et avoir droit à une qualité de vie digne de ce nom. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

