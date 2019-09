Le gouvernement du Québec et ses partenaires plus que jamais mobilisés pour la mobilité durable

MONTRÉAL, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, se réjouit de la grande mobilisation démontrée par les partenaires de la société civile dans le cadre du tout premier Forum annuel de la Politique de mobilité durable qui a eu lieu aujourd'hui, à Montréal. Cet événement constitue une mesure phare du Plan d'action 2018-2023 de la Politique de mobilité durable - 2030 (PMD).

Le Forum, auquel ont également participé le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que le député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports, M. Claude Reid, a permis de réunir près de 150 acteurs de la mobilité durable afin de dresser le bilan de la première année de mise en œuvre de la PMD.

« Votre gouvernement fait de la mobilité durable une réelle priorité pour le Québec et entend, de concert avec ses partenaires mobilisés, adopter les meilleures stratégies au cours des prochaines années pour y parvenir. La grande mobilisation dont ont témoigné aujourd'hui les acteurs de la société civile donnera l'impulsion nécessaire pour accentuer la mise en œuvre de la PMD et contribuer à bâtir un Québec plus vert et plus riche. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le secteur des transports est un secteur clé afin d'atteindre les cibles québécoises de réduction des gaz à effet de serre. Les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui dans le cadre du premier Forum annuel de la Politique de mobilité durable constituent des éléments qui alimenteront les réflexions et les travaux en cours pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques. »

Benoit Charrette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« La mobilisation d'aujourd'hui a permis de démontrer que le Québec dispose de toutes les conditions gagnantes pour relever les défis de la mobilité durable. Votre gouvernement poursuivra son action afin de trouver des solutions aux enjeux de mobilité auxquels sont confrontés quotidiennement les citoyens et les entreprises. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les principaux constats soulevés aujourd'hui viendront alimenter les travaux en cours dans le cadre du Chantier sur le financement de la mobilité de la PMD. J'ai confiance qu'avec la collaboration établie aujourd'hui, nous parviendrons à trouver des solutions pour pérenniser les sources de financement de chacun des acteurs de la mobilité durable et de faire du Québec un leader nord-américain en la matière. »

Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports

Le Forum est un événement annuel organisé en collaboration avec le Comité de suivi de la PMD. Composé de 24 représentants issus de divers horizons de la société civile, ce comité a pour mandat d'appuyer le Ministère dans la mise en œuvre de la PMD.

Le Chantier sur le financement de la mobilité vise la pérennisation des sources de financement de chacun des acteurs de la mobilité durable afin que ces derniers puissent jouer pleinement leur rôle dans le respect des réalités régionales et avec les outils adéquats. Dans le cadre de cette réflexion, une tournée régionale est en cours et se poursuivra durant l'automne afin de recueillir les commentaires des partenaires.

La PMD propose une vision pour 2030 constituée d'orientations et de 10 cibles concrètes qui couvrent les 3 sphères du développement durable : une mobilité au service des citoyens, une mobilité associée à une plus faible empreinte carbone et une mobilité à l'appui d'une économie plus forte.

Son plan d'action 2018-2023 comporte un ensemble de mesures transversales touchant autant le transport des personnes que des marchandises, qu'il s'agisse du transport collectif urbain ou régional, la pérennité des infrastructures de transport, la sécurité, les nouvelles mobilités ainsi que le transport adapté et actif. Des mesures plus spécifiques aux différents modes et secteurs de transport sont inscrites dans 11 cadres d'intervention couvrant la même période.

Politique de mobilité durable - 2030

