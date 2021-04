Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal annoncent la mise sur pied du Groupe d'action sur le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal

MONTRÉAL, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, annoncent la mise sur pied d'un groupe d'action pour le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, projet prioritaire pour le développement du transport collectif à Montréal. Le groupe d'experts, composé de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), de la Ville de Montréal, de la Société de transport de Montréal (STM), de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et du ministère des Transports (MTQ), a pour mandat d'identifier les mesures d'optimisation à apporter au projet afin d'assurer sa réalisation dans un contexte de changements importants. À cet égard, mentionnons notamment l'arrivée du REM de l'Est, qui impose une réflexion sur la meilleure solution à implanter pour répondre aux besoins de mobilité des citoyennes et des citoyens de l'est de Montréal.

Le Groupe d'action sur le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal devra présenter, d'ici la fin du mois de juin 2021, des recommandations sur le maillage du projet avec le REM de l'Est. Il devra s'assurer de respecter la portée initiale du projet de prolongement tout en proposant des solutions pour en limiter les coûts.

Citations

« Le message est clair : nous allons réaliser le prolongement de la ligne bleue. Il s'agit d'un engagement de notre gouvernement et d'une priorité pour assurer le développement de l'est de Montréal. Or, nous devons faire preuve d'agilité en fonction du contexte évolutif depuis le début des travaux de planification. Considérant les importantes sommes consenties dans le cadre de ce projet, nous devons avoir l'assurance que la solution que nous proposons aux Montréalaises et aux Montréalais est la meilleure. Nous travaillons d'ailleurs en étroite collaboration avec la Ville de Montréal et nous avons pleinement confiance que les recommandations du groupe d'action assureront la réalisation de ce projet porteur, attendu depuis trop longtemps. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le prolongement de la ligne bleue est un projet essentiel pour améliorer de façon structurante la mobilité dans l'est de Montréal. C'est un projet attendu depuis longtemps, et nous saluons l'engagement du gouvernement du Québec à le mener à terme de façon intégrée, avec l'arrivée du REM de l'Est. Ce nouvel axe de transport permettra aussi de propulser un développement urbain ambitieux au cœur de l'île et d'y construire des quartiers complets, verts et inclusifs. Afin d'en faire un succès, la Ville compte notamment mettre à profit son expertise en planification urbaine au sein du comité aux côtés de la STM, porteuse du projet, du MTQ et de l'ARTM. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

Faits saillants

Le prolongement de la ligne bleue du métro est un projet de transport collectif électrique structurant qui permettra de relier les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de Saint-Léonard et d' Anjou en s'appuyant sur des infrastructures majoritairement souterraines.

en s'appuyant sur des infrastructures majoritairement souterraines. Le prolongement de la ligne bleue est financé conjointement par les gouvernements du Québec et du Canada , et la responsabilité de la mise en œuvre du projet a été déléguée à la Société de transport de Montréal.

, et la responsabilité de la mise en œuvre du projet a été déléguée à la Société de transport de Montréal. Le projet est inscrit dans la catégorie « en planification » dans le Plan québécois des infrastructures 2021-2031. Conformément à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, un dossier d'affaires précisant les paramètres clés doit être autorisé par le gouvernement du Québec avant que le projet puisse passer à la catégorie « en réalisation ».

Le Groupe d'action sur le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal présentera ses recommandations afin de consolider le dossier d'affaires en préparation.

d'action sur le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal présentera ses recommandations afin de consolider le dossier d'affaires en préparation. Le gouvernement du Québec a approuvé, en juin 2019, la poursuite de l'élaboration du dossier d'affaires ainsi que la réalisation de certains travaux, tels que ceux liés au réseau technique urbain.

En plus d'être un projet ciblé par la démarche conjointe du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour revitaliser l'est de Montréal, le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal est visé par la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, adoptée par le gouvernement du Québec en décembre dernier.

Liens connexes

Site Web de la Société de transport de Montréal - Prolongement de la ligne bleue

Page Web portant sur la revitalisation de l'est de Montréal

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux transports

Renseignements: Éric Laporte, Attaché de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 438 863-7180; Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Tél. : 514 243-1268; Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724