Le Gouvernement du Québec est partenaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal

QUÉBEC, le 22 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, est fier d'annoncer que le Gouvernement du Québec accorde une somme de 40 000 $ à la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal pour la réalisation de ses travaux. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) se joint donc à nouveau aux partenaires membres de la Chaire.

La contribution du MERN représente plus précisément 20 000 $ pour chacune des années financières 2020-2021 et 2021-2022. Les travaux de la Chaire visent trois grands axes d'activité :

La compréhension des systèmes énergétiques et des enjeux globaux;

Les politiques des secteurs du transport, du bâtiment et de l'industrie;

L'organisation et la régulation des secteurs de l'énergie.

À travers ses travaux et ses collaborations, la Chaire touche aux aspects politiques, économiques et financiers, réglementaires, technologiques et légaux des systèmes énergétiques. Les réalisations et les activités de cette chaire comprennent des publications, des colloques et séminaires et la participation au débat public.

Citations :

« Je suis heureux de ce partenariat avec la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal et de la participation de notre gouvernement à l'acquisition des connaissances. Les axes de recherche de la Chaire correspondent aux besoins du Ministère dans le domaine de l'énergie. Les travaux sont utiles afin d'orienter les politiques ministérielles. Pensons notamment à la publication de l'État de l'énergie au Québec, qui dresse le bilan énergétique du Québec. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Les membres de la Chaire sont extrêmement heureux de compter sur ce partenariat renouvelé avec le MERN. Ce partenariat permet de mieux unir les forces vives de la transformation de nos systèmes énergétiques. »

Pierre-Olivier Pineau, titulaire, Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal

Faits saillants :

Le MERN a déjà été partenaire de la Chaire et lui avait accordé le même montant pour les années 2017- 2018 et 2018-2019.

2018-2019. Créée en 2013, la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal a pour mission d'augmenter les connaissances sur les enjeux liés à l'énergie, dans une perspective de développement durable, d'optimisation et d'adéquation entre les sources d'énergie et les besoins de la société.

