Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à la protection d'une terre privée de 27 hectares par Conservation de la nature Canada dans les Laurentides

IVRY-SUR-LE-LAC, QC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le soutien financier qu'accorde le gouvernement du Québec à deux programmes de Conservation de la nature Canada (CNC) a permis la protection, par cet organisme, d'une terre privée de 27 hectares à Ivry-sur-le-Lac, dans les Laurentides, où sera aménagé un passage faunique sur la route 117 en 2020.

C'est avec plaisir que le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, a souligné ce lundi la contribution gouvernementale à cette nouvelle acquisition de CNC. Le ministre se trouvait aux côtés du directeur de la conservation de CNC au Québec, M. Hubert Pelletier, au moment de l'annonce de l'acquisition de ce territoire.

Située à mi-chemin entre la réserve écologique Jackrabbit au sud-ouest et le parc national du Mont-Tremblant au nord-est et longeant la route 117, la propriété acquise par CNC s'avère toute désignée pour l'aménagement d'un passage faunique qui permettra de protéger autant les animaux que les automobilistes. Habitat de plusieurs espèces végétales et animales, dont des mammifères qui ont besoin de grands espaces pour vivre, elle pourra ainsi continuer de remplir sa fonction de corridor écologique.

L'acquisition de cette propriété a été rendue possible notamment grâce au soutien financier de 15 M$ (d'ici au 31 mars 2020) du gouvernement du Québec au projet Ensemble pour la nature de CNC, qui contribue à consolider le réseau d'aires protégées en terres privées. Une autre aide financière gouvernementale de 915 000 $ a également été accordée au projet « Les corridors écologiques : une stratégie d'adaptation aux changements climatiques » de CNC qui a été retenu à la suite du 2e appel à projets du premier volet du programme Action-Climat Québec. Les fonds du gouvernement du Québec pour l'acquisition de cette propriété ont été puisés à même le budget de ces deux programmes.

« Les aires protégées constituent l'une de nos pièces maîtresses pour assurer la préservation du patrimoine naturel québécois. À ce chapitre, la protection d'un territoire à Ivry-sur-le-Lac assurera non seulement la conservation de milieux naturels qui représentent de précieux habitats pour les espèces fauniques et floristiques qui y ont été recensées, mais elle contribuera à l'établissement d'un corridor de dispersion pour ces mêmes espèces. Je suis fier que le gouvernement du Québec contribue à une telle initiative de protection. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Conservation de la nature Canada est ravi de travailler avec ses partenaires des Laurentides afin de protéger des lieux significatifs pour la conservation de la biodiversité et la connectivité écologique. Grace à des partenariats tels que le projet Ensemble pour la nature, les organismes de conservation et les municipalités peuvent soutenir les propriétaires privés dans leur volonté de protection de l'environnement et, ainsi, contribuer au réseau des aires protégées du Québec. »

Hubert Pelletier, directeur de la conservation de Conservation de la nature Canada au Québec

Le projet Ensemble pour la nature a déjà permis la conservation de plus de 5 686 hectares par CNC et 21 organismes partenaires.

CNC est un chef de file de la conservation des terres privées au Canada . Il œuvre à la protection de milieux naturels ayant une remarquable biodiversité, pour générer des bénéfices écologiques et économiques au profit des citoyens d'aujourd'hui et de demain. Au Québec, CNC protège déjà 450 km2 de territoires, soit l'habitat de plus de 200 espèces fauniques et floristiques en situation précaire.

