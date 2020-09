Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le développement récréotouristique de la Vallée Bras-du-Nord

QUÉBEC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre déléguée au Développement économique régional, Mme Marie-Eve Proulx, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et le député de Portneuf, M. Vincent Caron, sont heureux d'annoncer leur appui à la Vallée Bras-du-Nord, dans la MRC de Portneuf.

Les participations financières du ministère de l'Économie et de l'Innovation et du Secrétariat à la Capitale‑Nationale, respectivement de 500 000 $ et 125 000 $, visent à soutenir le développement du secteur Shannahan comme pôle principal de séjour de la Vallée, en cohérence avec le plan de développement 2018-2022 de la coopérative. Cet investissement servira, entre autres, à la construction d'un nouveau pavillon afin d'assurer une meilleure visibilité et une fonctionnalité accrue de l'accueil.

Par son apport de 200 000 $, le ministère du Tourisme, en collaboration avec l'Office du tourisme de Québec, contribue au développement de 40 kilomètres de pistes étroites (single track). Ce soutien financier provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2016-2020 entre le ministère du Tourisme et l'Office du tourisme de Québec. Selon les termes de l'entente, ils investissent tous les deux une somme équivalente pour la réalisation de ce projet.

Quant au ministère de l'Éducation, il participe également à la réalisation de deux projets de la Vallée Bras-du-Nord totalisant une aide financière globale de 200 000 $. Les deux projets permettront de restaurer des sentiers, de rénover des refuges et des yourtes ainsi que de diversifier l'offre d'hébergement en ajoutant des espaces de camping rustique.

Citations :

« Avec sa réputation enviable comme destination de prédilection pour les amants de la nature et les amateurs de plein air, il était tout naturel pour votre gouvernement d'appuyer la Vallée Bras-du-Nord. Nous croyons fermement au potentiel de ce site enchanteur si bien ancré dans son milieu. Sa gestion coopérative sensible au développement durable, ses partenariats solides et diversifiés ainsi que sa préoccupation à l'égard de la jeunesse démontrent à quel point elle repose sur des bases solides. Cela fait d'elle, et j'en suis fière, une destination récréotouristique notoire et attrayante qui a des retombées positives pour notre région de la Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« À quelques reprises, en été et en hiver, j'ai pu profiter de la qualité des installations de la Vallée Bras-du-Nord. Fruit de la concertation et de la volonté locale de se doter d'un produit d'appel qui mette en valeur les atouts de la région de Portneuf, la coopérative de solidarité Vallée Bras-du-Nord constitue un exemple positif de la prise en charge par une communauté de son développement local. C'est à des projets structurants comme celui-là que le Programme d'immobilisations en entrepreneuriat collectif du ministère de l'Économie et de l'Innovation est destiné, car son but premier consiste à soutenir des organisations coopératives bien implantées dans leur milieu. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La bonification des sentiers de la Vallée Bras-du-Nord contribue à consolider la réputation du Québec comme destination de choix en matière de tourisme de nature et d'aventure. Je suis heureuse de constater que les entrepreneurs de l'industrie touristique continuent d'innover et de faire preuve de vision pour accroître l'offre touristique à l'intention des Québécois ainsi qu'à la clientèle internationale qui ne manquera pas, lorsque ce sera possible, de revenir profiter de nos grands espaces et de nos paysages majestueux. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'annonce d'aujourd'hui confirme que notre gouvernement agit pour développer les régions et accroître l'accessibilité aux infrastructures pour l'ensemble de la population. Nous avons la chance, au Québec, de bénéficier de nombreux sentiers et de sites d'activités de plein air qui donnent à tous l'occasion de pratiquer des activités physiques en pleine nature. Les projets qui découlent du Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air permettent non seulement aux amateurs de plein air de profiter de la nature en toute sécurité, mais également de mettre en valeur le territoire québécois, tout en contribuant à la vitalité des régions. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Les investissements gouvernementaux annoncés aujourd'hui permettront à la Vallée Bras-du-Nord d'élever sa réputation déjà enviable et ainsi de faire rayonner davantage notre belle région. Je suis fier de notre gouvernement qui travaille extrêmement fort pour développer le plein potentiel de nos régions et en faire profiter nos citoyens. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Choisir la région de Québec comme destination de vélo de montagne, c'est opter pour 350 km de sentiers répartis à travers la Vallée Bras-du-Nord, le Mont-Saint-Anne, les Sentiers du Moulin, Empire 47 et le Massif de Charlevoix. Bref, des lieux incontournables qui sont à proximité d'une ville effervescente et animée. Plus particulièrement, la Vallée Bras-du-Nord offre un dépaysement accessible à tous dans un décor qui semble parfois sortir d'un conte de fées! C'est pourquoi l'Office du tourisme de Québec est heureux d'avoir soutenu le développement de ce lieu incontournable pour les mordus de vélo de montagne par le biais de l'Entente de partenariat régional en tourisme. »

Benoît Pigeon, directeur général de l'Office du tourisme de Québec

Faits saillants :

Avec la subvention du ministère du Tourisme et de l'Office du tourisme de Québec, le circuit single tracks sera constitué, à terme, de 140 kilomètres de sentiers de niveau facile.

Le pavillon d'accueil, soutenu par le Secrétariat à la Capitale-Nationale à hauteur de 125 000 $, se composera de trois bâtiments : un pour l'accueil, un pour l'atelier ainsi que la location, de même qu'un pour le café-terrasse et l'espace lunch. À cela s'ajoutent un nouveau stationnement, un aménagement paysager, un bloc sanitaire, un petit pavillon pour la location de vélos de montagne et de l'hébergement expérientiel.

À propos de la Vallée Bras-du-Nord :

Créée en 2002, la Vallée Bras-du-Nord est une coopérative de solidarité à but non lucratif issue de la volonté locale de développer le récréotourisme de façon harmonieuse. Depuis sa création, bien des choses ont été réalisées, dont l'aménagement de l'un des plus beaux réseaux de sentiers de vélo de montagne dans l'est du Canada et l'aménagement de quelque 80 km de sentiers de randonnée pédestre. Elle a acquis une renommée nationale et internationale, car elle a su réinventer l'économie locale et contribuer à recoudre certains morceaux du tissu social en encourageant les jeunes aux prises avec des difficultés particulières grâce à son programme de réinsertion sociale.

