Le gouvernement du Québec dévoile la conception du nouveau pont de l'île d'Orléans

QUÉBEC, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, ont dévoilé aujourd'hui les détails architecturaux d'un des plus grands projets des prochaines années, soit la construction du nouveau pont à haubans de l'île d'Orléans.

C'est le consortium Groupement Origine Orléans, composé des firmes Stantec et EXP, qui a été retenu pour réaliser les études d'avant-projet du nouveau pont. Le projet du consortium gagnant répondait aux particularités du milieu, comme son paysage exceptionnel et ses attraits patrimoniaux et touristiques.

La population sera appelée à se prononcer sur la proposition dans le cadre de consultations publiques sur le projet et sur la valorisation du pont actuel.

Citations

« C'est avec fierté que nous dévoilons ce projet d'envergure tant en matière d'ingénierie que d'architecture. Le nouveau pont à haubans de l'île d'Orléans sera à la hauteur de ce site de grande valeur patrimoniale, historique et économique. Je suis convaincu que ce nouveau lien saura plaire aux Québécoises et Québécois, tant à ceux qui vivent aux abords que ceux qui seront de passage dans la région. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me réjouis de la progression de ce projet essentiel pour les habitants de l'île d'Orléans et de notre région de la Capitale-Nationale. Un nouveau pont durable qui répondra aux besoins de nos citoyennes et citoyens, tout en valorisant les transports actifs, et dont l'architecture s'harmonisera à merveille avec ce magnifique milieu qui l'accueille. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les concepteurs ont su proposer une infrastructure qui se marie au paysage et à l'histoire bien vivante de l'île d'Orléans. Le nouveau pont remplacera ainsi adéquatement l'actuel, construit il y a plus de huit décennies, tout en procurant aux citoyennes et citoyens de nouveaux avantages, dont la possibilité d'y circuler à vélo en toute sécurité et de profiter d'aménagements sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants

Une approche particulière avait été choisie pour ce projet, soit un appel d'offres en deux étapes où trois candidats ont été invités à soumettre une proposition architecturale et technique pour le remplacement du pont. Cette approche était justifiée par l'envergure du projet.

Le but de cette approche était de sélectionner un prestataire ayant les qualifications, l'expérience et l'expertise requises pour livrer le meilleur projet possible.

Le Ministère travaille à la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement et pourra, à partir de maintenant, poursuivre la conception préliminaire du projet avec le prestataire de services. Les travaux préparatoires à la construction de la nouvelle infrastructure débuteront en 2022 et sa mise en service est prévue à la fin de 2027.

sa mise en service est prévue à la fin de 2027. Le nouveau pont à haubans, d'un peu plus de 2 kilomètres de long, sera situé à environ 120 mètres à l'ouest du pont actuel. Il comprendra une voie de circulation par direction ainsi que des accotements et une piste polyvalente de part et d'autre des voies de circulation.

Le projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, un processus qui détermine et encadre les mesures requises pour assurer la gestion rigoureuse des projets d'envergure.

