Le gouvernement du Québec couvrira ALBRIOZA™ pour le traitement de la SLA

TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Amylyx Pharmaceuticals Canada annonce aujourd'hui que l'entreprise a conclu une entente concernant la liste des produits avec le Québec pour le remboursement public d'ALBRIOZA™ (phénylbutyrate de sodium et ursodoxicoltaurine) à compter du 6 juillet 2023. Le traitement sera inclus dans la Liste des médicaments remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), souvent appelée maladie de Lou Gehrig ou maladie de Charcot. Dans l'essai clinique CENTAUR, il s'est avéré que l'ALBRIOZA ralentit considérablement la progression de la maladie et la perte du déclin fonctionnel chez les personnes atteintes de SLA, en leur donnant potentiellement plus de temps avec une autonomie fonctionnelle.i

« Nous félicitons le gouvernement du Québec d'offrir une couverture publique pour ce traitement », déclare Claudine Cook, directrice générale de la Société de la SLA du Québec. « Cette maladie est mortelle et elle progresse rapidement. Il est vraiment important que les personnes admissibles puissent accéder à un traitement approuvé au plus tôt. Nous espérons que d'autres régimes publics d'assurance médicaments suivront l'exemple de notre gouvernement pour que tous les Canadiens qui dépendent de la couverture publique puissent accéder à ce nouveau traitement. »

Amylyx travaille actuellement avec les autres régimes d'assurance médicaments provinciaux, territoriaux et fédéraux pour qu'ALBRIOZA soit inscrit à la liste des médicaments remboursés par les régimes publics partout au pays. Avec une espérance de vie médiane de deux ans après le diagnostic, les Canadiens atteints de SLA n'ont tout simplement pas le temps d'attendre.ii

« Nous sommes reconnaissants de la collaboration du gouvernement du Québec et de son soutien aux personnes atteintes de SLA en offrant une couverture publique pour ALBRIOZA », ajoute Chris Aiello, directeur général et chef de la division canadienne chez Amylyx. « Vu la vitesse à laquelle cette maladie progresse, nous tenons à ce que tout Canadien admissible ait un accès équitable à ce traitement, peu importe où il habite. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les autres régimes publics d'assurance médicaments pour que cela devienne un fait au plus tôt. »

À mesure que la maladie progresse, les personnes atteintes de SLA perdront leur mobilité, leur capacité à se nourrir et à se vêtir, à parler à leurs proches et à les serrer dans leurs bras et, finalement, elles perdront leur capacité à avaler et même à respirer.

« La décision d'inclure ALBRIOZA sur la liste des médicaments couverts par le régime public au Québec est une bonne nouvelle », a déclaré Geneviève Matte, professeure clinique adjointe, Département de neurosciences, Faculté de médecine, Université de Montréal. « Il n'y a eu que peu d'options pour le traitement de la SLA. Les personnes atteintes de SLA ont vraiment besoin d'accéder rapidement à un nouveau traitement qui peut ralentir la progression de la maladie et la perte du déclin fonctionnel. J'espère que tous ceux qui pourraient bénéficier de ce traitement y auront accès, partout au Canada. »

À propos de la SLA

La SLA est un trouble neurodégénératif fatal qui progresse continuellement. Elle est causée par la mort des motoneurones dans le cerveau et la moelle épinière et l'espérance de vie médiane après le diagnostic est de deux ansii. La perte des motoneurones liée à la SLA entraîne une détérioration de la fonction musculaire, l'incapacité à bouger et à parler, la paralysie respiratoire et finalement la mort.

À propos d'ALBRIOZA™

ALBRIOZA™ (phénylbutyrate de sodium et ursodoxicoltaurine), auparavant connu sous le nom d'AMX0035, est un médicament oral à dose fixe approuvé avec conditions pour traiter la sclérose latérale amyotrophique (SLA) au Canada. Il est approuvé pour traiter la SLA chez les adultes aux États-Unis sous le nom de RELYVRIO®. AMX0035 fait aussi l'objet d'études en tant que traitement potentiel d'autres maladies neurodégénératives. La formulation de RELYVRIO, d'ALBRIOZA et d'AMX0035 est identique.

À propos d'Amylyx Pharmaceuticals

Amylyx Pharmaceuticals, Inc. s'engage à soutenir et à créer plus de moments pour la communauté neurodégénérative grâce à la découverte et au développement de nouveaux traitements novateurs. Le siège social d'Amylyx est situé à Cambridge, au Massachusetts, et ses activités se déroulent au Canada et dans l'EMEA. Pour de plus amples renseignements, visitez amylyx.ca et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

