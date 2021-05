Le gouvernement du Québec conclut une entente de 4 M$ avec le Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E)

QUÉBEC, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, a le plaisir d'annoncer la signature d'une nouvelle entente avec le Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E) prévoyant une contribution financière gouvernementale de 4 M$ pour la création d'un nouveau portefeuille en efficacité énergétique des bâtiments.

Ce partenariat avec le C3E d'une durée de trois ans, soit de 2020 à 2023, permettra l'accompagnement d'une cohorte de 8 à 10 petites et moyennes entreprises (PME) gravitant dans ce secteur d'activité. Les objectifs poursuivis par l'entente sont de maximiser les retombées des investissements publics et privés en innovation énergétique afin que les meilleures idées percent le marché, de stimuler la croissance économique par des investissements dans des entreprises innovantes en efficacité énergétique des bâtiments ainsi que de faciliter les étapes de précommercialisation et de commercialisation de projets structurants.

Conformément à sa mission de contribuer au succès commercial des innovations technologiques dont le potentiel a déjà été démontré en matière d'efficacité énergétique, le C3E continuera ainsi d'offrir du financement aux PME qui en sont aux phases de précommercialisation et de commercialisation de leurs nouvelles technologies. Le rôle du C3E est complémentaire au programme Technoclimat du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui vise à appuyer, en amont, des projets de démonstration technologique. Ensemble, ces initiatives s'inscrivent dans les étapes stratégiques de la chaîne d'innovation dans ce domaine d'activité.

Rappelons que, depuis 2015, le gouvernement du Québec en est à sa troisième entente avec le C3E en vue d'appuyer des PME novatrices qui contribuent à la transition énergétique du Québec. Les précédents partenariats, qui ont permis de financer une vingtaine d'entreprises, portaient respectivement sur l'électrification des transports et sur l'efficacité énergétique des transports. Une évaluation indépendante de ces deux premiers mandats a fait ressortir que les services offerts par le C3E répondent adéquatement aux besoins des entreprises en amorçage et que son modèle d'affaires unique permet d'améliorer leur taux de survie.

Citations :

« Grâce à cette nouvelle entente avec le C3E, davantage d'entreprises innovantes pourront mener à terme leur projet d'affaires et bénéficier d'un accompagnement financier et professionnel dans une étape délicate de leur croissance. L'efficacité énergétique des bâtiments constitue l'un des chantiers que notre gouvernement privilégie dans la nécessaire transition énergétique du Québec. Le succès des entreprises soutenues dans la précommercialisation et la commercialisation de leurs nouvelles technologies énergétiques témoigne de l'importance du rôle joué par le C3E et de la pertinence d'appliquer maintenant cette solution gagnante au secteur de l'efficacité énergétique des bâtiments. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le C3E est très fier de la confiance que lui témoigne le gouvernement du Québec par cette nouvelle entente de 4 M$ destinée à la commercialisation des innovations en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. Cette enveloppe permettra ainsi à près d'une dizaine d'entreprises québécoises d'exporter des produits et d'importer de nouveaux capitaux pour conserver ici notre richesse et de beaux emplois, tout en contribuant largement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Rappelons que le C3E est le seul outil financier qui redonne ses bénéfices aux suivants pour les aider à traverser ce qu'on appelle la Vallée de la mort en marketing. »

Donald Angers, président-directeur général du Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E)

Faits saillants :

Le Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E), fondé en 2009 par Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec, est une organisation à but non lucratif dont la mission est de contribuer au succès commercial des innovations technologiques démontrées dans le domaine de l'efficacité énergétique. Ce fonds offre un levier financier dans un secteur à haut risque favorisant ainsi la maturité d'affaires et les rondes ultérieures de financement.

L'enveloppe de 4 M$ allouée à cette entente est issue de la quote-part des distributeurs d'énergie et s'inscrit dans la sous-mesure 96.5 du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec, soit le Soutien à la précommercialisation et à la commercialisation. Elle est aussi en lien avec la mesure 54 de ce plan directeur concernant les bâtiments résidentiels qui vise à « élaborer un plan de transformation du marché pour les principaux composants des bâtiments et soutenir les technologies phares ».

