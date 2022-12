Le gouvernement du Québec conclut une entente avec l'Association des cadres des centres de la petite enfance (ACCPE)

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel et la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, sont heureuses d'annoncer la conclusion d'une entente avec l'Association des cadres des centres de la petite enfance survenue dans les derniers jours et adoptée par une forte majorité des membres.

Toutes les parties se réjouissent du résultat des discussions qui ont porté fruit. Cette entente permet une amélioration des conditions de travail, incluant le salaire de quelque 1 900 cadres, ainsi que des mesures favorisant la valorisation et le développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, tout en reconnaissant l'apport des Cadres.

Citations :

« Notre gouvernement est soucieux de maintenir un service de qualité pour nos tout-petits. Par conséquent, nous sommes très satisfaits de l'entente conclue au bénéfice de tous les intervenants impliqués. Elle favorisera une meilleure rétention du personnel tout en permettant de mieux desservir les familles et les enfants du Québec. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Nous nous réjouissons de cette entente, considérant que les CPE et leurs cadres sont essentiels pour les familles québécoises et que nous nous soucions du bien-être de ceux qui y travaillent. Cette entente satisfaisante améliorera les conditions de travail de ces acteurs primordiaux au sein du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

