Le gouvernement du Québec bonifie le Programme d'appui financier à la relève agricole

Le Programme d'appui financier à la relève agricole encourage les jeunes à se former comme chefs d'une entreprise agricole. Il leur propose, une fois diplômés, des aides financières allant de 10 000 $ à 50 000 $ en fonction de leur niveau de formation et de leur statut, soit temps partiel ou temps plein.

Pour accéder aux aides financières, les personnes doivent notamment avoir obtenu un diplôme parmi les formations reconnues au Programme d'appui financier à la relève agricole. L'exercice de mise à jour de ces formations visait à tenir compte des connaissances et des compétences qui sont requises pour les entrepreneurs agricoles de demain. La nouvelle liste valorise davantage les études directement liées à l'agriculture, ainsi que celles liées à l'administration et à la gestion d'entreprise.

La présence d'une relève agricole forte est nécessaire au succès de notre industrie agroalimentaire. C'est pourquoi le gouvernement a investi beaucoup ces dernières années afin de venir en aide concrètement à la relève agricole :

Du 1 er avril 2021 au 28 février 2022, des aides financières ont été accordées à près de 500 personnes dans le cadre du Programme d'appui financier à la relève agricole, pour une intervention de 11 M$.

la garantie de prêt levier (depuis le 1 er janvier 2019, 14 garanties de prêt levier ont été accordées à des jeunes pour un montant total de 750 700 $);

le Programme Investissement Croissance (656 demandes faites dans le volet jeunes entrepreneurs, pour un montant de financement autorisé de plus de 316 M$).

La Financière agricole a récemment élargi son offre de service dans l'accompagnement de la clientèle, dont la relève, en formant une équipe de conseillers en financement spécialisés en productions émergentes.

Citations

« La relève est appelée à faire évoluer et rayonner l'agriculture du Québec. Elle est aussi celle qui portera plus loin notre projet d'autonomie alimentaire. Amener la nouvelle génération de producteurs à être formée, à développer les compétences clés des chefs d'entreprises est donc une initiative à portée stratégique, et ce, tant pour les entrepreneurs eux-mêmes que pour la vitalité des régions et l'économie de tout le Québec. Je suis fier de voir tous ces jeunes se tourner vers l'agriculture au Québec. Leur dynamisme est garant du succès futur de notre industrie agroalimentaire. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Nous savons que la formation est un facteur de succès important dans la réussite et la performance d'une entreprise. Comme organisation, nous devons donc inciter les aspirants agriculteurs à acquérir une ou des formations qui leur apporteront les connaissances et les compétences requises pour la pratique de l'agriculture et la gestion d'entreprise. La nouvelle liste des formations est le reflet des besoins actuels du secteur et de notre statut de leader auprès de la relève agricole. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Soutenir les relèves de tous les milieux, avec des parcours diversifiés, voilà la mission que doivent porter nos institutions et l'annonce d'aujourd'hui est un pas dans la bonne direction. Je me réjouis que La Financière agricole reconnaisse l'effort que les jeunes mettent dans leur formation pour devenir agriculteurs. »

Mme Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec

Faits saillants

Parmi les modifications à la liste des formations reconnues au Programme d'appui financier à la relève agricole, il y a notamment :

un reclassement au niveau supérieur (niveau 1) des formations en administration et en gestion pour une aide pouvant atteindre 50 000 $;

un classement au niveau médian (niveau 2) pour une aide pouvant atteindre 30 000 $ de certaines formations universitaires ou collégiales dans des secteurs connexes à l'agriculture ou à l'administration/gestion, par exemple l'aménagement et l'environnement forestiers et la gestion du tourisme et de l'hôtellerie;

une nouvelle reconnaissance des diplômes d'études professionnelles (DEP) en mécanique agricole et en boucherie de détail au niveau 3 pour une subvention pouvant atteindre 20 000 $;

une nouvelle exigence selon laquelle tous les DEP agricoles, pour être reconnus, devront avoir une spécialisation en lien avec une activité de l'entreprise agricole de la relève.

Lien connexe

Nouvelle section Web pour la relève : fadq.qc.ca/releve-agricole

Renseignements

