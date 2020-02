Le gouvernement du Québec bonifie l'aide au transport collectif en région

QUÉBEC, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec bonifie le Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) dans toutes les régions du Québec, notamment afin de pour soutenir et de développer les parcours interurbains. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en a fait l'annonce aujourd'hui dans le cadre du Déjeuner-Bénéfice annuel de Trajectoire Québec.

Doté d'une enveloppe globale de 513,8 M$ pour deux ans, le programme offre une aide financière minimale passant de 75 000 $ à 100 000 $ pour un organisme de transport en milieu rural. Cette aide pourra désormais atteindre un maximum de 375 000 $, soit 100 000 $ de plus que dans l'ancienne mouture du programme.

De plus, l'aide financière pour maintenir ou développer un parcours d'autobus interurbain passe de 150 000 $ à 185 000 $, et celle pour contrer la fermeture imminente d'un trajet sera désormais de 100 000 $, ce qui correspond à une hausse de 25 000 $.

D'autres bonifications sont également apportées au programme, et l'ensemble des bonifications sont rétroactives au 1er janvier 2019.

Citations

« Ces changements démontrent bien que notre gouvernement reconnaît l'importance du transport collectif régional et interurbain, en particulier dans les communautés rurales. Pour nous, il s'agit là d'un secteur d'activité qui favorise l'attractivité du territoire des différentes régions du Québec, tout autant que leur développement social et économique. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Encourager le transport collectif, c'est encourager des déplacements plus efficaces et plus écologiques. C'est pourquoi je me réjouis des bonifications apportées au Programme d'aide au développement du transport collectif, qui contribuent à la mobilité durable des personnes sur tout le territoire. »

Benoit Charrette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants

Le Programme d'aide au développement du transport collectif est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

Parmi les autres nouveautés du programme, notons :

L'ajout d'une aide financière pour favoriser la coordination de tous les acteurs du transport dans les différentes régions, ce qui permettra l'amélioration des services aux usagers;



L'aide financière offerte pour compenser les tarifs des laissez-passer régionaux, qui couvrira également les services de transport collectif en milieu rural au même titre que le transport en commun urbain;



La simplification des procédures permettant aux organismes de transport collectif d'obtenir une aide à l'exploitation.

Ce programme a pour objectif général de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au transport des personnes au Québec. Il vise à accroître l'utilisation du transport collectif par l'amélioration de ses services et par la promotion des modes de transport alternatifs à l'automobile.

Lien connexe

Programme d'aide au développement du transport collectif

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724