Le gouvernement du Québec appuie les programmes d'éducation à la citoyenneté de l'INM destinés à la jeunesse québécoise!

MONTRÉAL, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise du Plan d'action jeunesse 2021-2024 du Secrétariat à la jeunesse du Québec (SAJ), reconduit son soutien financier aux programmes d'éducation à la citoyenneté de l'INM. L'objectif : rejoindre les jeunes pour les initier aux rouages de la démocratie et propulser leur engagement en société. Le financement sur 3 ans servira à soutenir les écoles de citoyenneté de l'INM (École d'été, École d'hiver, École itinérante) destinées aux 15 à 35 ans, à animer des ateliers et conférences dans les écoles secondaires, et à accompagner les jeunes des conseils d'élèves au secondaire dans le cadre du programme d'éducation CiviQc. L'appui financier du SAJ constitue une reconnaissance de la pertinence et de la crédibilité des programmes de l'INM en matière d'éducation à la citoyenneté.

Réaffirmant l'importance qu'il accorde à la jeunesse québécoise et la nécessité qu'elle s'approprie les enjeux de son milieu, le SAJ considère important de soutenir ces projets qui permettent aux jeunes d'entrer en contact avec l'écosystème politique et la vie démocratique, et de les sensibiliser à la participation citoyenne, tout en les inspirant à prendre leur place dans la société québécoise.

Développer la citoyenneté

Avec l'ambition d'outiller les personnes participantes à développer leur citoyenneté, les différentes Écoles de l'INM réunissent depuis 18 ans des centaines de jeunes Québécoises et Québécois pour leur faire découvrir la participation citoyenne sous tous ses angles : table rondes sur des sujets d'actualités, formations, ateliers de discussions et rencontres avec des personnalités engagées.

Soutenir l'engagement

Né en 2017, le programme d'éducation CiviQc permet de sensibiliser les jeunes de 15 à 17 ans à la vie démocratique et de les soutenir dans leur engagement scolaire, et plus largement, dans la société. Déjà, plus de 8000 élèves de 4e et de 5e secondaire ont pu participer gratuitement à ces activités depuis l'instauration du programme.

« Le renouvellement de l'appui du gouvernement du Québec est une reconnaissance de l'importance des programmes d'éducation à la citoyenneté et surtout, un message d'appui pour que la jeunesse prenne toute la place qui lui revient dans notre société.. »

- Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'INM

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

