Le gouvernement du Québec appuie le Festival Stop Motion Montréal

QUÉBEC, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 31 000 $ au Festival Stop Motion Montréal qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 19 septembre. Madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 31 000 $ à l'organisme par le biais du volet 2 du programme d'aide aux initiatives innovantes.

« À l'ère du numérique, ce festival unique au monde a de quoi plaire aux amateurs du 7e art et particulièrement aux mordus de cinéma d'animation. Les activités proposées par le Festival Stop Motion nous font découvrir le talent des artisans et leur travail exceptionnel. C'est au cœur de nos priorités de favoriser l'accès à la culture sous toutes ses formes et c'est pourquoi notre gouvernement appuie cet événement qui s'adresse autant aux néophytes qu'aux cinéphiles avertis. J'invite le grand public à se laisser émerveiller par cette forme d'art unique, grâce aux projections, formations, ateliers et rencontres avec les créateurs. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

