Le gouvernement du Québec appuie le Festival Quartiers Danses

QUÉBEC, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 25 000 $ au Festival Quartiers Danses qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 19 septembre. Madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde la somme de 25 000 $ à l'organisme en vertu du programme Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec 2021-2022, permettant ainsi de présenter les productions québécoises aux diffuseurs et programmateurs étrangers.

Citation

« Le Festival Quartiers Danses propose cette année une édition audacieuse qui transcende les styles et les âges et qui fait briller le talent montréalais. Je salue la résilience de l'organisation qui a su adapter ses activités au contexte sanitaire de manière à remplir sa mission de démocratiser la danse et de diffuser le travail exceptionnel des créateurs et des chorégraphes d'ici, en salle et en milieu urbain. Rendre la culture accessible, dans de multiples environnements à la grandeur du Québec, est au cœur des priorités de notre gouvernement et c'est pourquoi il appuie cet événement unique qui permet aux citoyens et aux visiteurs de se laisser surprendre et émouvoir par le talent de nos artistes, à différents endroits à travers la ville. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux

Facebook & Twitter: @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source: Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 514 560-0244; Renseignements: Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388