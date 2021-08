Le gouvernement du Québec appuie La Route des Arts

QUÉBEC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 6 000 $ au Circuit des Ateliers ouverts, dans le cadre de la Route des Arts, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 8 août.

La députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy.

L'aide gouvernementale est versée par la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, qui accorde la somme de 6 000 $ à l'organisme en vertu du volet 3 du programme d'aide aux artisans et aux entreprises en métiers d'art .

Citations

« Cet événement est une belle occasion offerte à tous de pousser la porte d'ateliers afin d'entrer dans l'univers de créateurs qui nous rendent fiers. J'invite les petits et grands à se mettre en marche pour suivre ce circuit et entrer dans l'intimité artistique de créateurs de talent. Nul doute que ce circuit haut en couleur donnera lieu à des rencontres insolites et enrichissantes. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis heureuse que notre gouvernement appuie la 22e édition de la Route des Arts. Cette année, près d'une vingtaine d'artistes ouvrent les portes de leur atelier de création dans le cadre du Circuit des Ateliers ouverts. Parcourir ce circuit vous permettra de découvrir le talent, mais également les méthodes de travail des artisans et des artistes de chez nous. Je vous invite également à profiter des prochains jours pour visiter l'exposition annuelle qui regroupe les œuvres de 27 artistes et artisans de notre région. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

