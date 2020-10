Le gouvernement du Québec annonce un nouvel hôpital affilié universitaire de près de 600 lits en Outaouais

GATINEAU, QC, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, annoncent la construction d'un nouvel hôpital affilié universitaire de près de 600 lits en Outaouais. Rappelons que la Coalition Avenir Québec s'était engagée, lors de la campagne électorale de 2018, à construire un nouvel hôpital de 170 lits dans la région.

Le nouvel hôpital affilié universitaire regroupera plusieurs spécialités. Il nécessitera une réorganisation de l'ensemble de l'offre de services de la région et permettra un ajout net de 240 lits.

La prochaine étape sera de compléter le plan clinique et d'entamer l'étude d'opportunité afin d'estimer les coûts et les échéanciers de ce projet extraordinaire pour la région.

La concentration des spécialistes dans un même site favorisera le travail interdisciplinaire, la rétention du personnel, l'optimisation de l'organisation médicale de même qu'un rehaussement du niveau de soins spécialisés pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS).

Citations :

« La région de l'Outaouais a trop longtemps été négligée en matière de santé et de services sociaux. Aujourd'hui, nous posons un geste important pour offrir aux citoyennes et aux citoyens de l'Outaouais une organisation de services qui sera à la hauteur de leurs besoins actuels et futurs. Nous sommes très fiers de soutenir le développement d'une affiliation universitaire du CISSS de l'Outaouais. C'est une priorité pour notre gouvernement de bonifier l'offre de services en Outaouais afin d'outiller la région pour mieux faire face aux défis auxquels elle fait face, dans une perspective de modernisation des infrastructures et de consolidation de l'expertise dans la région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Depuis trop longtemps, l'Outaouais compose avec des enjeux de taille en matière de santé, notamment en raison de notre position géographique. Je me rappelle de la campagne électorale, alors qu'on annonçait nos intentions pour la région : certains disaient qu'on voyait trop gros, d'autres que nous n'avions pas besoin d'un nouvel hôpital. Aujourd'hui, nous présentons ce projet d'envergure en ayant pris en compte les besoins de la population, mais aussi les enjeux de la formation et de l'attractivité du personnel. Nous posons aujourd'hui une nouvelle pierre afin de donner le goût au personnel soignant de travailler ici. Nous disons aussi aux gens de l'Outaouais qu'ils auront finalement les infrastructures qu'ils méritent. Ce nouveau centre hospitalier s'inscrit dans notre volonté de développer notre expertise propre au milieu, en ayant des environnements de soins plus modernes et plus durables. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

Faits saillants :

Ce grand projet d'infrastructure de santé, issu d'une approche globale cohérente avec les orientations du Plan clinique 2036, vise à répondre à une hausse marquée des besoins en santé dans la région pour les prochaines années, due notamment à une croissance démographique de 14 % d'ici 2036 et au vieillissement de la population.

