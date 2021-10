Le gouvernement du Québec annonce le rehaussement du statut de la Délégation du Québec à Los Angeles

QUÉBEC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, annonce le rehaussement du statut de la Délégation du Québec à Los Angeles pour celui d'une délégation générale.

Au printemps dernier, le Québec se dotait de la Stratégie territoriale pour les États-Unis intitulée Cap sur la relance : une action renforcée sur le marché américain, dont l'un des objectifs est d'élargir le périmètre stratégique du Québec en Amérique du Nord grâce à la croissance des régions de l'Ouest et du Sud. Parmi les initiatives découlant de cette stratégie figurent l'ajout de ressources dans les représentations américaines, le rehaussement du bureau de Houston en délégation et le mandat renforcé du bureau à Washington, notamment en ce qui a trait à la défense des intérêts du Québec dans les litiges commerciaux. Ces actions ont pour but de démontrer la volonté ferme d'une présence active, ambitieuse et innovante du Québec aux États-Unis. Le rehaussement du statut de la Délégation générale du Québec à Los Angeles pose un nouveau jalon de la stratégie venant renforcer l'action du Québec dans l'ouest des États-Unis et soutenir une approche transpacifique visant à tirer profit de la présence de grands groupes asiatiques sur le territoire américain au bénéfice du Québec.

En 2020, la Californie représentait le 8e partenaire commercial du Québec aux États-Unis, avec un volume total d'échanges commerciaux de plus de 3,6 milliards de dollars. Cinquième économie mondiale, elle connaît une croissance démographique et économique impressionnante depuis plusieurs années, en particulier dans plusieurs secteurs prioritaires pour le Québec comme les technologies propres, la mobilité intelligente et durable, le divertissement numérique et les industries créatives, l'aérospatiale et l'aéronautique, le domaine biomédical ainsi que l'agroalimentaire. De ce fait, grâce à son antenne à Silicon Valley, le Québec peut profiter de l'énorme potentiel de développement que lui offre la capitale mondiale de l'innovation.

Les États de l'Ouest connaissent également une impressionnante ascension, devenant ainsi de véritables catalyseurs de la croissance économique américaine, dont le Québec pourrait tirer profit. Par exemple, l'État de Washington, qui est l'hôte de nombreux sièges sociaux, témoigne d'un intérêt grandissant pour la tarification du carbone.

En décembre 2019, le premier ministre avait d'ailleurs effectué une mission en Californie, laquelle avait permis de renforcer les efforts de diplomatie économique sur le territoire.

Avec son réseau de neuf représentations aux États-Unis, le Québec est mieux outillé que jamais pour tirer son épingle du jeu chez son voisin du Sud, au bénéfice de ses entreprises et de tous les Québécois.

« Après le vaste virage économique de l'action internationale du Québec que notre gouvernement a accompli, nous travaillons à la consolidation de notre réseau de représentations dans des territoires stratégiques offrant un potentiel pour augmenter nos exportations et notre prospérité. C'est particulièrement vrai sur le territoire américain, puisque les États-Unis demeurent notre principal partenaire commercial. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je me réjouis du rehaussement du statut de notre délégation à Los Angeles. Cette présence renforcée auprès des États de l'Ouest nous permettra de bénéficier d'importantes occasions de développement d'affaires, en plus de positionner le Québec comme partenaire de choix dans la lutte contre les changements climatiques et le développement durable. »

Philippe Huneault, délégué général du Québec à Los Angeles

Le 13 mai 2021, le gouvernement du Québec a dévoilé la Stratégie territoriale pour les États-Unis intitulée Cap sur la relance : une action renforcée sur le marché américain . Cette dernière prévoit un investissement de 23 millions de dollars pour l'action du Québec aux États-Unis, dont 2 millions de dollars additionnels pour le renforcement de la diplomatie économique et d'influence.

. Cette dernière prévoit un investissement de 23 millions de dollars pour l'action du Québec aux États-Unis, dont 2 millions de dollars additionnels pour le renforcement de la diplomatie économique et d'influence. La Délégation du Québec à Los Angeles fait la promotion des intérêts du Québec dans les secteurs des affaires, de l'investissement, des institutions gouvernementales, de l'éducation, de la culture et des affaires publiques. Inaugurée en 1970, la Délégation exerce son mandat dans l'Ouest américain, qui comprend 13 États.

