Le gouvernement du Québec annonce l'ouverture d'un nouveau pont plus sécuritaire sur la route 159, à Saint-Stanislas

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - La présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce l'ouverture du nouveau pont situé sur la route 159, au-dessus de la rivière Batiscan, à Saint-Stanislas. Les usagers de la route pourront circuler dès aujourd'hui sur une nouvelle structure sécuritaire, durable et mieux adaptée au transport actif.

Ce projet de reconstruction, au coût de 11,7 M$, a été réalisé tout en maintenant en service l'ancien pont. Le lien routier a ainsi été conservé, et ce, pendant toute la durée des travaux.

Citations

« La reconstruction de ce pont a permis de moderniser une infrastructure routière importante pour la municipalité afin de la rendre mieux adaptée à son environnement. Cette structure est maintenant dotée d'un trottoir et d'un belvédère, ce qui favorisera le transport actif en permettant aux piétons et aux cyclistes du secteur d'y circuler en toute sécurité. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Pour avoir traversé la rivière Batiscan très souvent à cet endroit, je suis consciente que le pont de Saint-Stanislas, situé au cœur du comté de Champlain, est une infrastructure essentielle pour les citoyennes et les citoyens ainsi que pour la vitalité économique de la région. L'ancienne structure avait atteint la fin de sa vie utile, et il était devenu nécessaire de moderniser ce lien important non seulement pour la MRC des Chenaux, mais aussi pour la population de la MRC de Mékinac, qui l'emprunte également. Ainsi, que ce soit pour les résidentes et résidents du secteur, qui pourront désormais y circuler en toute quiétude, ou encore pour les nombreux touristes qui visitent notre région, on parle ici de la concrétisation d'un projet majeur avec de grandes retombées pour la Mauricie. »

Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain

« Je me réjouis de la mise en service de ce nouveau pont situé au cœur de notre municipalité. J'aimerais souligner la collaboration entre les acteurs du milieu et le ministère des Transports du Québec dans la réalisation de ce projet que plusieurs attendaient avec impatience. Aujourd'hui, les citoyennes et les citoyens de Saint-Stanislas peuvent circuler sur un nouvel ouvrage moderne et remarquable. »

Luc Pellerin, maire de Saint-Stanislas

Faits saillants

Construit en 1922, l'ancien pont avait atteint la fin de sa vie utile.

Le projet de construction du nouveau pont a débuté en 2018.

En plus de la construction d'une nouvelle structure, les travaux visaient notamment le réaménagement, de façon sécuritaire, des approches du nouveau pont.

La démolition de l'ancien pont s'effectuera au cours des prochains mois.

