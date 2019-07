Le gouvernement du Québec alloue 5 millions de dollars pour les infrastructures des Jeux du Québec d'hiver à Rivière-du-Loup en 2021

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 11 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Pour permettre la mise aux normes, la rénovation et l'aménagement des arénas du stade de la Cité des Jeunes et du Centre Premier Tech en vue de la tenue de la 56e Finale des Jeux du Québec à l'hiver 2021, le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 5 millions de dollars à la Ville de Rivière-du-Loup.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui, accompagnée du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, de la mairesse de Rivière-du-Loup, Mme Sylvie Vignet, et du président de Sports Québec, M. Michel Allen.

Le Programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec, dont est issu l'investissement pour la Ville de Rivière-du-Loup, vise à accroître l'attractivité des villes hôtes en finançant la construction, l'aménagement, la mise aux normes ou la rénovation d'infrastructures temporaires ou permanentes pour l'organisation et la tenue des Jeux du Québec.

Citations :

« En 1971, Rivière-du-Loup accueillait la première Finale des Jeux du Québec. En 2021, exactement 50 ans plus tard, cette belle ville du Bas-Saint-Laurent accueillera de nouveau les Jeux, devenus, au fil des ans, le plus grand rassemblement multisport au Québec et comptant parmi les plus grands événements de ce genre au Canada. À travers leur riche histoire, les Jeux ont conservé la même mission : offrir un programme de manifestations sportives permettant le développement de l'athlète et du sport. Les Jeux représentent une compétition incontournable pour les athlètes et font la promotion de la pratique sportive dans un environnement sain et sécuritaire. Je me sens honorée de soutenir cet événement bien ancré dans la tradition sportive québécoise et qui aura toujours une place spéciale dans mon cœur. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La tenue des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup sera un événement phare de l'année 2021 dans le Bas-Saint-Laurent. Je suis convaincu que les populations locales et régionales offriront un chaleureux accueil aux nombreux athlètes et accompagnateurs qui viendront dans notre beau coin de pays pour cet important rassemblement sportif et culturel. Je me réjouis également du legs des Jeux, soit la rénovation complète de deux arénas, qui bénéficiera à toute la population. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« La Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup en 2021 s'inscrira assurément dans l'histoire régionale. Tout comme la première Finale de 1971, elle fera partie de notre mémoire collective. Depuis quelques années déjà, le comité organisateur est à l'œuvre et les préparatifs vont bon train pour faire en sorte que nos jeunes athlètes, qui sont au cœur du programme et de l'événement sportif, conservent un souvenir impérissable de leurs Jeux du Québec. La subvention annoncée aujourd'hui contribuera à leur faire vivre une expérience optimale et sécuritaire, dans un bâtiment qui aura subi une cure de jeunesse et atteint des dimensions olympiques. Pour la région, il s'agit assurément d'un legs d'importance qui aura des répercussions indéniables, car il permettra à nos clubs de poursuivre l'excellence sportive et au milieu de se positionner avantageusement sur l'échiquier québécois, et même canadien, des championnats de patinage de vitesse. »

Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

« L'annonce d'aujourd'hui me confirme que nous avons réussi à assurer la pérennité du Programme des Jeux du Québec. De plus, les investissements vont bien au-delà de ce programme, car ils profiteront à l'ensemble des communautés. Des infrastructures de qualité sont disponibles, les gens bougent, ils font du sport à tous les niveaux : découverte, initiation, récréation, compétition. Quant au Programme des Jeux du Québec, il rayonne au sein d'un système sportif en croissance et propulse des athlètes de toutes les régions de la province vers les plus hauts sommets. »

Michel Allen, président de SPORTSQUÉBEC

Faits saillants

Le projet de la Ville de Rivière-du-Loup vise principalement la mise aux normes, la rénovation et l'aménagement des arénas du stade de la Cité des Jeunes et du Centre Premier Tech :

Au stade de la Cité des Jeunes :

réfection complète des murs extérieurs;



remplacement des unités de verre dans les entrées;



amélioration de l'acoustique de l'enceinte;



remplacement des sièges;



ajout de systèmes de gicleurs;



remplacement du système des bandes;



réaménagement des vestiaires;



aménagement d'une patinoire de dimension olympique.

Au Centre Premier Tech

ajout de loges au-dessus des gradins;



aménagement de salles de toilettes au haut des gradins.

Lien connexe

Jeux du Québec : http://www.jeuxduquebec.com/index.php

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alex Poulin, Attaché politique de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 582-2705