Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 3,2 M$ pour la poursuite du projet Unpointcinq

QUÉBEC, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 3 200 000 $ pour la prolongation du projet Unpointcinq, une plateforme d'information numérique spécialisée dans la présentation de l'action climatique au Québec. C'est ce qu'a annoncé, ce vendredi, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette. Cette subvention, accordée à Futur simple coopérative de solidarité, permettra à l'organisme de poursuivre les activités du média de solutions Unpointcinq.ca, qui ont pour objectifs d'informer la population à propos des multiples facettes de l'action climatique et de l'inciter à passer à l'action.

Depuis son lancement en 2018, Unpointcinq a acquis une notoriété grandissante dans l'univers médiatique. Le projet comporte aussi un volet de recherche-action, réalisé en collaboration avec des chercheurs d'universités québécoises, qui permet d'identifier les stratégies de communication climatique gagnantes au Québec. Le succès d'Unpointcinq a permis à ses instigateurs de conclure divers partenariats, notamment avec d'autres grands médias québécois et dans le secteur de la recherche.

Le projet Unpointcinq rejoint l'un des objectifs du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), soit celui qui vise à soutenir la mobilisation des citoyens, des organisations et des communautés du Québec dans la lutte contre les changements climatiques.

Citations :

« Le Québec s'est doté d'objectifs ambitieux en matière de lutte contre les changements climatiques. Pour les atteindre, il a besoin de la participation de toutes et de tous. Grâce au projet Unpointcinq, nous disposons de données plus à jour qui nous permettent de concevoir des approches de communication et de mobilisation plus efficaces, appuyées sur une méthode scientifique crédible, rigoureuse et spécifique au Québec. Je suis donc très heureux que l'on soutienne ce projet innovant, qui nous permettra d'aller encore plus loin dans nos efforts de mobilisation citoyenne pour la lutte contre les changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'obtention de cet important appui financier permettra au projet Unpointcinq d'accélérer la réalisation de sa mission : contribuer à rendre l'action climatique désirable et possible aux yeux des Québécoises et des Québécois. Le défi climatique comporte une dimension humaine fondamentale qui nécessite d'informer, d'inspirer et d'outiller les gens avec des contenus digestes, adaptés à la réalité de chacun et s'inscrivant au cœur de leurs préoccupations quotidiennes. Nous nous y attellerons en produisant encore plus de contenus à la sauce Unpointcinq, et en développant de nouveaux projets innovants et porteurs en matière de communication climatique et de recherche-action avec les acteurs terrain. »

Clémence Lalloz (codirectrice) et Philippe Poitras (codirecteur), projet Unpointcinq

Faits saillants :

La subvention accordée soutiendra Futur simple coopérative de solidarité, au cours des exercices financiers 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.

2024-2025. Outre le soutien financier du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), le projet Unpointcinq bénéficie de plusieurs autres appuis, notamment ceux d'Ouranos, de l'Université Laval et de l'Institut national de santé publique du Québec. Le projet a de plus reçu un appui important de Desjardins et de Réseau Environnement au cours des dernières années.

et de l'Institut national de santé publique du Québec. Le projet a de plus reçu un appui important de Desjardins et de Réseau Environnement au cours des dernières années. L'équipe d'Unpointcinq publie aussi, depuis 2019, en collaboration avec l'Université Laval , le Baromètre de l'action climatique, un rapport scientifique annuel qui dresse un portrait de la disposition, des attitudes et des comportements de la population québécoise face au défi climatique.

, le Baromètre de l'action climatique, un rapport scientifique annuel qui dresse un portrait de la disposition, des attitudes et des comportements de la population québécoise face au défi climatique. Le gouvernement du Québec agit depuis plusieurs années pour soutenir la mobilisation de la société civile face à l'urgence climatique. Diverses initiatives et programmes ont vu le jour afin de permettre aux organismes, entreprises, municipalités, citoyennes et citoyens de réaliser des projets d'adaptation aux changements climatiques et de lutte contre les changements climatiques. À l'automne 2020, dans le cadre des objectifs du Plan pour une économie verte 2030, le gouvernement du Québec a aussi lancé une vaste campagne de communication visant à sensibiliser la population et à l'inciter à passer à l'action face aux enjeux climatiques.

Liens connexes

Consultez : unpointcinq.ca

Consultez le Plan pour une économie verte 2030 : quebec.ca/plan-economie-verte

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Source: Rosalie Tremblay-Cloutier, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél.: 438 777-3777; Information: Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél.: 418 521-3991; Projet Unpointcinq: Philippe Poitras, codirecteur, 514 282-6464, poste 229, [email protected]; Clémence Lalloz, codirectrice, 514 282-6464, poste 246, [email protected], www.unpointcinq.ca

Liens connexes

http://www.environnement.gouv.qc.ca/