Le gouvernement du Québec accorde une aide financière pour améliorer l'aéroport de Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 28 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 63 196 $ à la Ville de Victoriaville afin de doter l'aéroport régional André-Fortin d'une station d'observation météorologique automatisée. Le député d'Arthabaska, M. Éric Lefebvre, en fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel.

Par cette aide financière, le gouvernement vise à soutenir les propriétaires et les exploitants d'aéroports dans la réalisation de divers projets et dans l'acquisition d'équipements nécessaires à l'exploitation d'un aéroport.

Citations

« Il est nécessaire d'assurer la sécurité des usagers et la pérennité de nos infrastructures aéroportuaires, qui sont d'importants leviers de développement socio-économique pour les différentes municipalités du Québec. L'aide financière annoncée aujourd'hui est la démonstration de l'engagement et du soutien de votre gouvernement. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis heureux d'annoncer cette contribution importante pour la Ville de Victoriaville puisqu'elle permettra d'améliorer la sécurité des opérations aériennes et de faciliter le travail des pilotes. L'aéroport régional André-Fortin est un générateur d'emplois et une infrastructure essentielle à la croissance de toute la région d'Arthabaska-L'Érable avec plus de 8 000 vols par année. »

M. Éric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« L'aéroport régional André-Fortin est un élément clé du développement économique régional. La Ville de Victoriaville a effectué la mise à niveau de son aéroport pour répondre aux nouvelles normes de sécurité. L'ajout d'une station météorologique automatisée contribue à augmenter la sécurité et la convivialité de l'aéroport pour ses usagers en tout temps. »

M. André Bellavance, maire de Victoriaville et président de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région

Faits saillants

Le Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR) à est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 millions de dollars. Il est en vigueur jusqu'au 31 mars 2022.

Le PAQIAR comprend trois volets :

o Volet 1 - Réfection et amélioration des infrastructures et des équipements « côté piste »; o Volet 2 - Rénovation et construction de bâtiments aéroportuaires; o Volet 3 - Équipements mobiles. Le coût total du projet est évalué à 127 650 $.

Liens connexes

Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources: Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports, et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pierre-Luc Turgeon, Attaché de presse, Bureau de circonscription du député d'Arthabaska,Tél. : 819 758-7440; Pour information: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600,Sans frais : 1 866 341-5724