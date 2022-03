Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 20 M$ à Ouranos pour poursuivre la recherche en adaptation aux changements climatiques

QUÉBEC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, ont annoncé ce jeudi l'octroi d'une aide financière de 19,8 millions de dollars au consortium Ouranos afin de soutenir la mission de l'organisme et la réalisation de projets de recherche appliquée et multidisciplinaires nécessaires à l'adaptation du Québec aux changements climatiques.

Un appui financier de 12,2 millions de dollars sur trois ans du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques permettra ainsi de soutenir des travaux de recherche en matière de climatologie et d'adaptation. Il permettra également de consolider des créneaux d'intervention prioritaires pour l'adaptation du Québec, dont la diffusion de connaissances, la formation de la main-d'œuvre et l'appui au gouvernement pour le renforcement de la prise en compte des changements climatiques dans ses processus et pratiques. L'aide financière découle du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) dont l'une des mesures vise à consolider les pôles d'expertise et les réseaux stratégiques du Québec.

De plus, un soutien financier de 7,6 millions de dollars sur trois ans est accordé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation afin d'appuyer le fonctionnement d'Ouranos. Cette aide financière est complémentaire à celle accordée par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Depuis sa création en 2001, Ouranos a grandement contribué à l'avancement des connaissances et à la consolidation de l'expertise québécoise en matière d'adaptation aux changements climatiques. Ses divers travaux ont souvent servi d'assise aux décisions gouvernementales touchant la lutte contre les changements climatiques. Les acteurs municipaux, de plus en plus engagés dans l'action, bénéficient également de l'expertise d'Ouranos pour concevoir les solutions appropriées à leur réalité.

Citations :

« Le Québec a besoin de données et d'études scientifiques qui soient utiles à la prise de décisions pour pouvoir mieux gérer les impacts et les risques qu'engendrent les changements climatiques. Alors que les derniers travaux publiés en mars dernier par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) invitent à une accélération des efforts d'adaptation aux changements climatiques, Ouranos est un allié inestimable dans nos efforts pour lutter contre les changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Ouranos est un véritable pôle d'innovation en matière de lutte contre les changements climatiques. La grande expertise de ce consortium permet au Québec de se distinguer parmi les leaders en matière de recherche et d'économie verte à l'international. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Compte tenu des impacts économiques, sociaux et environnementaux croissants causés par les changements climatiques, il est important pour la société de développer des projets de recherche visant à trouver des solutions d'adaptation efficaces et adaptées aux différentes régions du Québec. Grâce à ce financement, Ouranos pourra poursuivre sa mission et mettre en place des collaborations, tant pour faire avancer la science que l'action, afin de réduire les risques pour la province et accroitre la résilience des populations. »

Alain Bourque, directeur général d'Ouranos

Liens connexes :

Pour plus d'information sur Ouranos et ses divers travaux, visitez le www.ouranos.ca/.

Pour s'informer sur le Plan pour une économie verte 2030.

Sources : Rosalie Tremblay-Cloutier Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,

ministre responsable de la Lutte contre le

racisme et ministre responsable de la région

de Laval Tél. : 438 777-3777 Mathieu St-Amand Directeur des communications Cabinet du ministre de l'Économie

et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional Tél. : 418 691-5650 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement

et de la Lutte

contre les changements climatiques Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques