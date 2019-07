Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 78 000 $ pour la tenue du Tour de l'Abitibi 2019

ROUYN-NORANDA, QC, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière maximale de 78 000 $ pour le 51e Tour de l'Abitibi 2019, qui se déroule du 15 au 21 juillet.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La 51e édition du Tour de l'Abitibi 2019 est une compétition cycliste de calibre mondial sanctionnée par l'Union Cycliste Internationale. Divisé en sept étapes, le Tour de l'Abitibi est la seule des neuf épreuves de la Coupe des Nations junior UCI à être présentée en Amérique. Pendant ces sept jours de compétition, quelque 150 participants des quatre coins du globe parcourront près de 700 kilomètres.

Pour soutenir le 51e Tour de l'Abitibi, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur verse un montant de 45 000 $, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux. Le ministère du Tourisme, quant à lui, finance l'événement à hauteur de 33 000 $ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir le Tour de l'Abitibi 2019. Pendant cette épreuve prisée par la communauté cycliste internationale, la magnifique région de l'Abitibi-Témiscamingue rayonnera comme elle l'a toujours fait, inscrivant une fois de plus le Québec comme destination de choix des événements sportifs d'envergure. J'invite le public à venir en grand nombre encourager les athlètes participants, de véritables modèles de persévérance qui, j'en suis persuadée, vous donneront le goût de pratiquer une activité physique, sportive, de loisir ou de plein air de façon régulière. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Cette compétition reconnue mondialement est une occasion unique pour l'Abitibi-Témiscamingue de rayonner. Elle permet de diversifier l'offre touristique du Québec en proposant à ses visiteurs une expérience originale et unique. Pendant les sept étapes du parcours, les visiteurs et les athlètes pourront découvrir la magnifique région de l'Abitibi, tout en profitant de l'accueil chaleureux de la population locale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

