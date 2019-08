BAIE-COMEAU, QC, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 160 000 $ pour la Finale de la Coupe du Monde Paracyclisme Route UCI, qui se déroule du 8 au 11 août. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La Finale de la Coupe du Monde Paracyclisme Route UCI est une compétition internationale accueillant des athlètes de près de 30 pays, et ce, pour une deuxième année de suite. Plusieurs des compétiteurs de cette épreuve sanctionnée par l'Union Cycliste Internationale se sont relevés d'accidents majeurs et ont dû faire de la réadaptation. Attirant près de 8 000 spectateurs et générant 3,5 millions de dollars en retombées économiques, cette épreuve fait partie du processus de qualification pour les prochains Jeux paralympiques d'été, qui auront lieu à Tokyo en 2020.

Pour soutenir la Finale de la Coupe du Monde Paracyclisme Route UCI, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur verse un montant de 160 000 $, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Citation :

« Notre gouvernement soutient avec fierté la Finale de la Coupe du Monde Paracyclisme Route UCI. Cette épreuve d'envergure fait une fois de plus du Québec un joueur majeur dans la tenue d'événements internationaux. Les athlètes qui participeront à cette compétition sont de véritables modèles de persévérance, de résilience et d'endurance. J'invite le public à venir les encourager en grand nombre. Par leur détermination remarquable, ils donneront assurément aux spectateurs le gout de pratiquer de manière régulière une activité physique, sportive ou de plein air. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

