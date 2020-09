Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 100 000 $ à la Ville de Matane pour un projet favorisant le vieillissement actif

QUÉBEC, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, annoncent l'octroi d'un montant de 100 000 $ à la Ville de Matane dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA). L'aménagement du nouveau parc Jean-Charles-Forbes a été rendu possible en partie grâce à ce soutien financier.

Cette aide financière vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les projets admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Ainsi, le projet a permis d'aménager les lieux en un parc d'art, de littérature et de détente, avec des installations adaptées pour les personnes aînées qui offrent plusieurs possibilités d'activités. L'aménagement inclut notamment des jardins surélevés, des bancs ainsi que des balançoires, une fontaine d'eau à plusieurs niveaux, un nouvel éclairage électrique, des sentiers et des zones de circulation facilitant les déplacements et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le coût total du projet est de 361 500 $.

Citations :

« Plus que jamais, les personnes aînées sont au cœur des priorités de notre gouvernement. Cet appui financier permet de soutenir concrètement la réalisation d'une initiative visant à améliorer leur qualité de vie et à favoriser leur vieillissement actif. C'est avec grand plaisir que je découvre chacun des projets, comme celui-ci, à Matane. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Il est important, pour notre gouvernement, que nos aînés puissent jouir de milieux de vie stimulants, adaptés à leurs besoins et contribuant à leur épanouissement. Je suis fière de soutenir les municipalités, dans toutes les régions du Québec, dans leurs efforts pour la mise en place d'initiatives porteuses qui permettent à nos aînés de rester dans leur communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Situé au cœur du centre-ville de Matane, ce projet d'aménagement de parc vient bonifier de façon significative l'offre d'activités destinée aux personnes aînées de la communauté. Notre gouvernement est fier d'appuyer ce magnifique projet et je tiens à remercier les équipes derrière cette initiative. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le dernier appel de projets PRIMADA, qui s'est terminé en mai 2019, permettra la réalisation de 63 projets dans 15 régions, pour une aide financière totale estimée à plus de 4 M$.

Un appel de projets est en cours jusqu'au 23 septembre.

Depuis 10 ans, les différents programmes d'infrastructures permettant la réalisation de projets pour les municipalités amies des aînés sont conjoints entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et le Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Rappelons que près d'un millier de municipalités et MRC regroupant 92 % de la population québécoise participent à une démarche MADA, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les aînés.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada .

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Elizabeth Lemay, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 882-5645; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100